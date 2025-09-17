Бывший гендиректор аэропорта Жуковский и авиакомпании Red Wings Евгений Солодилин через свою компанию «ЕАС Групп» ведет переговоры о покупке всей грузовой авиагруппы «Волга-Днепр». Об этом сообщают источники «Коммерсанта».

Сделка предполагает переход под контроль Солодилина всех активов группы, включая авиакомпании «Волга-Днепр», «Атран» и AirBridgeCargo, а также сервисные предприятия «Волга-Днепр Техникс» и «Волга-Днепр Инжиниринг». Сумма сделки не раскрывается.

Это происходит на фоне неудавшейся попытки текущих владельцев передать активы государству, уточняет газета.

В августе основатель группы Алексей Исайкин предложил правительству безвозмездно принять активы, пытаясь, по данным источников, спасти убыточную компанию от банкротства. Однако Минтранс отказался от предложения, сославшись на нецелесообразность вхождения государства в капитал в условиях санкций — это будет противоречить «антисанкционной модели развития холдинга».

По данным источников, у покупателя есть план реструктуризации долга группы, который составляет около $500 млн перед лизингодателями.

Ключевой частью стратегии является урегулирование вопроса с иностранным парком самолетов. Планируется вернуть лизингодателям девять Boeing 747-8, попытаться освободить из-под ареста за рубежом несколько самолетов (включая Boeing 737-800 в Кельне и три Ан-124 в Лейпциге), а остальные иностранные воздушные суда приобрести в собственность и вернуть в эксплуатацию.

Также не исключается возможность интеграции в парк российских Ил-96-400, Ту-204 и Ту-214.

Опыт Солодилина в международном авиационном бизнесе (развитие аэропорта Жуковский с литовской ASG и создание грузовой Sky Gates при участии азербайджанского SilkWay) рассматривается как ключевое преимущество для урегулирования сложных вопросов с иностранными партнерами и властями.

В «ЕАС Групп» подтвердили намерение о покупке, заявив, что намерены вывести группу на новый уровень, используя международный опыт менеджмента. Источники подчеркивают, что сделка позволит сохранить 1,5 тысячи рабочих мест. Основой будущего заработка могут стать грузовые перевозки из Китая, где российские перевозчики после ухода с рынка в 2022 году уступили 93% рынка китайским компаниям.

Эксперты, однако, выражают сомнения в отношении возможности эксплуатации грузовых Boeing в России из-за отсутствия рынка и возможности технического обслуживания, а также отмечают сложности с возвратом самолетов из-под ареста.