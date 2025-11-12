Краснооктябрьский районный суд Волгограда рассмотрит первый иск против крупнейшего мобильного оператора «Билайн» из-за систематических проблем с доступом к интернету. Об этом сообщает Инфо24 и «Осторожно, новости».

С претензией обратились местные жители — 44-летний Максим Конобеевский и его родственник. Мужчины пожаловались на ненадлежащее оказание услуг, нарушающее, по их словам, условия договора, и потребовали денежную компенсацию в 50 тыс. рублей каждому.

Как они утверждают, если раньше интернет отключали с ночи до утра, на праздники и массовые мероприятия, то последние три недели его «нет совсем». Иногда в городе пропадает и связь.

«Одно время в центре невозможно было СМС отправить. Бывает, что работает только экстренный вызов», — слова Максима Конобеевского приводит «Осторожно, новости».

Конобеевский утверждает, что переговоры с оператором вести «бессмысленно». По его словам, он отправлял Билайну претензию, однако в ответ получил сообщения о том, что «причины от компании не зависят».

Мужчина подчеркнул, что дело будет «непростым». И в случае, если оператор «будет кивать» на госорганы, включая Минобороны или ФСБ, он попробует привлечь их в качестве соответчиков.

По данным v1.ru, жители Волгограда массово жалуются на сбои в интернете уже три недели. Это началось 22 октября, когда Роскомнадзор ввел частичные ограничения на работу Telegram. При этом ведомство уточнило, что к вероятным ограничениям сигнала в регионе оно не причастно.

В сентябре Минцифры утвердило список цифровых платформ, которые будут оставаться доступными для россиян в случае отключения интернета по причине безопасности.

В приоритете оказались социально значимые сервисы, включая «Госуслуги», онлайн-магазины, доставки еды и навигаторы. Среди операторов связи, которые вошли в перечень, были Билайн, МегаФон, МТС, Ростелеком и T2.

Временные ограничения на работу мобильного интернета в разных регионах России стали ответом на участившиеся инциденты с беспилотниками в весенне-летний период 2025 года. Мера затрагивала крупные города и области — от Москвы до Камчатки.