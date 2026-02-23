В Мексике силовики ликвидировали одного из самых разыскиваемых наркобаронов мира — Немесио Осегеру Сервантеса по прозвищу Эль Менчо, лидера картеля «Новое поколение Халиско» (CJNG). В стране после этого начались вооруженные протесты. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что помощь в поиске и устранении Эль Менчо оказала разведка США.

Операция по захвату наркобарона прошла 22 февраля в районе города Тапальпа в штате Халиско.

По данным Минобороны Мексики, изначально военные задержали Эль Менчо живым. Позднее вертолет, на котором его перевозили в Мехико, и наземная колонна сопровождения попали под обстрел картеля. Военные открыли ответный огонь. В заявлении Минобороны говорится, что получивший ранение Эль Менчо скончался по пути в Мехико.

В результате операции были убиты семь членов картеля, еще двое задержаны; среди трофеев — оружие, бронированные автомобили и реактивные гранатометы, способные поражать воздушные суда и бронетехнику. Профильные телеграм-каналы также сообщают, что бойцы наркокартеля устроили засаду на одно из подразделений Нацгвардии Мексики. Точное количество погибших силовиков не приводится.

Кроме того, по предварительным данным, был захвачен шурин Эль Менчо — Хосе Луис Гутьеррес Очоа по прозвищу Эль Толин, высокопоставленный участник CJNG.

Washington Post и Reuters со ссылкой на неназванного представителя министерства обороны США сообщили, что мексиканские военные провели операцию «совместно с американо-мексиканской оперативной группой, которая «регулярно взаимодействует» с Мехико через Северное командование Вооруженных сил США (NORTHCOM).

Эти данные частично подтвердила Левитт. Она рассказала в соцсети X, что Вашингтон оказал «разведывательную поддержку мексиканскому правительству». По ее словам, Эль Менчо был «приоритетной целью» для обеих стран как один из главных поставщиков фентанила в США.

Бывший американский чиновник, пожелавший остаться анонимным, рассказал Reuters, что США заблаговременно подготовили детальное досье на Эль Менчо и передали его мексиканской стороне — с данными от спецслужб и правоохранительных органов. При этом американские военные физически в операции не участвовали: она была полностью спланирована и проведена мексиканской армией.

59-летний Осегера в прошлом служил в полиции, а позднее стал одним из основателей CJNG — одного из наиболее мощных и жестоких наркокартелей Мексики, который занимается экспортом в США огромных партий кокаина, метамфетамина и опиоидов.

Американские власти объявили за него награду в 15 млн долларов. Axios отмечает, что, начиная с 2017 года, суды США неоднократно заочно обвиняли Эль Менчо в наркоторговле. Последний раз такое обвинение было предъявлено ему в апреле 2022 года. Кроме того, Белый дом внес в 2025 году CJNG в список иностранных террористических организаций.

Гибель Эль Менчо спровоцировала волну насилия по всей стране: в более чем восьми штатах — включая Тамаулипас, Мичоакан и Наярит — были зафиксированы поджоги автомобилей, вооруженные столкновения и блокады дорог.

Боевики CJGN второй день устраивают нападения и атаки по всей стране: поджигают магазины, аптеки, государственные банки, похищают авто и пытаются перекрывать дороги.

Например, в Гвадалахаре, столице штата Халиско и одном из городов-организаторов чемпионата мира по футболу 2026 года, боевики подожгли автозаправочную станцию. На севере штата была атакована база Национальной гвардии, а в Пуэрто-Вальярте — популярном курорте на берегу Тихого океана — над пляжными отелями, судя по опубликованным в соцсетях видео, поднимался дым.

Американское посольство призвало граждан США оставаться в укрытиях в нескольких штатах. Авиакомпания Air Canada отменила рейсы в Пуэрто-Вальярту и обратно; Delta, American Airlines и Alaska Airlines сообщили об отменах и задержках. Такси и сервисы по заказу машин в городе были приостановлены.

Президент Мексики Клаудиа Шейнбаум призвала население сохранять спокойствие. «Существует полная координация с правительствами всех штатов; необходимо оставаться информированными и сохранять спокойствие», — написала она. По ее словам, в большинстве регионов страны обстановка остается нормальной, жертв среди мирных жителей не зафиксировано.

Стоит отметить, что в прошлом месяце США официально запустили специальную межведомственную оперативную группу — Joint Interagency Task Force-Counter Cartel (JITF-CC), — объединившую несколько американских ведомств с целью выслеживания наркосетей по обе стороны границы. Именно она, по данным Reuters, сыграла вспомогательную роль в воскресной операции.

К той же стратегии относятся и участившиеся в последнее время удары США по судам, предположительно перевозившим наркотики, в Карибском бассейне и Тихом океане. Законность этих действий оспаривается законодателями-демократами и экспертами в области права.

Возглавляющий группу бригадный генерал Маурицио Калабрезе рассказал агентству, что США переносят в борьбу с картелями опыт противодействия «Аль-Каиде»* и ИГИЛ*.

«Картели действуют иначе, чем “Аль-Каида”* или ИГИЛ*, у них другие мотивы — а значит, для нас еще важнее выявлять целые сети, чтобы разрушать и уничтожать их», — пояснил он.

По его оценке, ядро картелей составляет «несколько сотен» человек на высшем уровне, тогда как на них работают от 200 до 250 тысяч «независимых подрядчиков», которые и помогают перевозить наркотики в Соединенные Штаты.

Бывший высокопоставленный сотрудник Управления по борьбе с наркотиками Джек Райли добавил, что признание картелей террористическими организациями открыло новые возможности для американских военных: «Наши разведывательные и наблюдательные возможности станут практически безграничными — это очень поможет с оперативными данными в реальном времени».

Заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау назвал Эль Менчо «одним из самых кровавых и безжалостных наркобаронов» и охарактеризовал его гибель как «великое событие для Мексики, США, Латинской Америки и всего мира».

Как сообщили RT в Российском союзе туриндустрии, в Мексике сейчас около 3,5—5 тыс. российских туристов и проживает «значительное число граждан РФ». При этом массовых обращений к туроператорам, отмен туров или запросов на досрочный возврат не зафиксировано, добавили в организации.

Власти штата Халиско заявили, что 23 февраля очные занятия в школах будут отменены. Администрация курортного города Пуэрто-Вальярта призвала жителей и туристов оставаться дома и избегать поездок без крайней необходимости. Университет Гвадалахары подтвердил приостановку деятельности и призвал жителей города оставаться дома.

Мексиканские католические епископы призывают граждан «усилить меры личной безопасности» и «активизировать молитвы за мир в стране». Авиакомпания Air Canada сообщила, что остановила свою деятельность в аэропорту Пуэрто-Вальярта.

* Организации признаны террористическими и запрещены в России