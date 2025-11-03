Активист из партии «Другая Россия» Эдуарда Лимонова облил ряженкой основателя движения «Наши» Василия Якеменко. Инцидент произошел у отеля «Эмеральд» в Санкт-Петербурге, видео публикует телеграм-канал «Прямое действие».

Пресс-секретарь движения в беседе с «Фонтанкой» уточнил, что ролик был снят около 15:00 3 ноября. К Якеменко подбежал нацбол Кирилл Имашев с криками «Вон из России, ты политический предатель!», облил ряженкой и швырнул бутылку.

В ответ Якеменко сказал: «Иди, *****, успокойся». Нападение он не комментировал. В полиции «Фонтанке» сообщили, что заявлений от него не поступало. Как пишет издание, нацболы недовольны Якеменко из-за его интервью изданию «БИЗНЕС Online» о движении «Наши», в котором он рассказывал, как за время управления Росмолодежью накопил «адское количество денег».

«Я заработал много денег. Вы со мной сейчас разговариваете во многом потому, что у меня была за плечами эта история. Я построил себе дом, и не один. Это было вполне осмысленное мероприятие. И я много что понял <…> о природе власти», — пояснял основатель «Наших».

Он признавался, что после ухода из политики продолжает жить на заработанные в то время деньги, но при этом ему достаточно 40 тыс. рублей в месяц.

В июне активист из партии «Другая Россия» Михаил Галяшкин напал на брата Василия Якименко — обозревателя канала «Соловьев Live» Бориса Якеменко в Москве и облил кефиром. Лимоновцы заявили, что таким образом «показали истинное отношение народа к паразиту внутри российского медиа». По их словам, ведущий — «настоящий позор России», который «эксплуатирует патриотическую повестку, но патриотом вовсе не является». После этого Галяшкина арестовали на семь суток.