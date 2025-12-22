Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что производители не успевают выпускать достаточное количество дронов-перехватчиков. По его словам, проблема заключается не столько в деньгах, сколько в технических и производственных вопросах.

«Я считаю, что это очень хорошее оружие. Оно показывает хорошие результаты. Несколько компаний их производят. Скажу откровенно — не все показывают 100-процентный результат, от 60 до 90%. <…> Их недостаточно, и вопрос уже не в деньгах. Есть производственные вопросы — производители не успевают делать столько, сколько нам сейчас нужно», — признал украинский лидер.

Ранее украинские СМИ писали, что власти Великобритании планировали запустить массовое производство (несколько тысяч в месяц) украинских дронов-перехватчиков Octopus. Зеленский заявлял, что Украина начала совместно производить дроны-перехватчики с США.

19 декабря президент России Владимир Путин во время «Итогов года», обсуждая тему БПЛА, признал, что тяжелых беспилотников пока не хватает, но в то же время отметил, что над решением этого вопроса работают Минобороны и Минпромторг.

«Надо сказать, и здесь нечего стесняться, я думаю, что в этом отношении мы стали безусловными лидерами по количеству дронов. Да, не хватает тяжелых, таких как «Баба-Яга» у противника, но в целом по количеству дронов мы превосходим противника сейчас практически на всех участках фронта. Может быть, где-то конкретного чего-то не хватает, но в целом это факт очевидный», — добавил он.