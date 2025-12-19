На «Итогах года», говоря об обеспечении фронта беспилотниками, президент России Владимир Путин отметил, что стране не хватает тяжелых дронов. Тему поднял военкор Первого канала Амир Юсупов.

Журналист рассказал об украинском гексакоптере «Баба Яга», аналога которого не хватает ВС РФ.

«Нам они тоже необходимы, чтобы доставлять провизию, боекомплекты. Всё небо в дронах, даже бутылку воды донести до первой линии — задача практически невозможная. Ребята очень ждут эти беспилотники, — сообщил Юсупов.

«Баба Яга» — это народное российское название украинских тяжелых грузовых гексакоптеров (иногда квадрокоптеров), переоборудованных для военных нужд, способных нести боеприпасы и работать ночью благодаря тепловизорам, что позволяет им тихо и незаметно атаковать цели в тылу врага, сбрасывая мины или другие заряды. Их особенность — большая грузоподъемность (от 20 до 50 кг).

На Украине этот дрон иногда называют «Вампир», по названию одноименной модели тяжелого гексакоптера. По информации Forbes, в январе 2025 года один дрон стоил около $20 тыс., при этом издание оценивало число приобретенных для нужд ВСУ дронов в 2 тыс. аппаратов, что составляет половину стоимости истребителя F-16.

При этом Путин отметил, что Россия стала лидером по количеству дронов и превосходит противника в этой сфере.

«Тяжелых не хватает пока беспилотников. Над этим работает министерство обороны и промышленность. Эта задача тоже будет решена. Хочу отметить роль министра обороны — он лично занимается беспилотьем, много сделал для этого. <…> Мы будем дальше продолжать поддерживать наших «кулибиных» современных, существует целая система грантов», — заявил глава государства.