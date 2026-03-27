Центральный районный суд Воронежа приговорил бывшего гендиректора ООО «Полимер-ресурс-Воронеж» Юрия Гончара к двум годам принудительных работ по делу о махинациях при строительстве аэропортового комплекса на территории космодрома Восточный в Амурской области. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Как отмечается в статье, в конце 2020 года АО «Крокус Интернешнл», головной исполнитель проекта «Роскосмоса», получило контракт на строительство первой очереди аэропортового комплекса, а примерно через полгода передало один из договоров подряда «Полимер-ресурс-Воронеж».

В июне 2021 года компания Гончара получила аванс в 65 млн рублей и приступила к работе. Для расчистки дорог под строительство взлетной полосы фирма воронежского бизнесмена арендовала у алтайского ООО «Торговый сервис» 10 самосвалов, два погрузчика, автобус, экскаватор и бульдозер с экипажами.

К августу того же года долг перед поставщиком техники составил более 7 млн рублей. Алтайская компания в итоге обратилась в суд.

Однако Гончар долг не признал. По его версии, аренда частично оплачивалась через другое подконтрольное ему юридическое лицо — ООО «Инженер-строй-проект», которое не рассчиталось с поставщиком полностью из-за отсутствия необходимых отгрузочных документов. Арбитражный суд эти доводы не принял и взыскал задолженность в полном объеме.

Параллельно дело приобрело уголовный характер. Как следует из обвинительного заключения, Гончар, располагая деньгами и злоупотребляя доверием контрагента, умышленно уклонился от исполнения обязательств по договору аренды, чем нанес ущерб в особо крупном размере.

Защита с такой трактовкой не соглашалась. Адвокат воронежского бизнесмена попросила суд вернуть дело прокурору, указывая, что в обвинительном акте не описано, как именно ее подзащитный злоупотребил доверием потерпевшего, а сумма ущерба определена исключительно на основе показаний потерпевшей стороны без какой-либо экспертизы. Ее доводы были отклонены.

Пока шло разбирательство, компания «Полимер-ресурс-Воронеж» была признана банкротом. Незадолго до вынесения приговора в рамках дела о несостоятельности был подан иск о привлечении предпринимателя к субсидиарной ответственности по всем долгам компании — на общую сумму почти 230 млн рублей. Этот вопрос суд пока не рассматривал, уточняет «Коммерсантъ».