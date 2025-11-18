Госдума в четверг примет обращение в правительство о мерах в связи с возможным решением ЕС о конфискации российских активов, сообщил председатель палаты парламента Вячеслав Володин на заседании, передает корреспондент RTVI.

«Давайте мы с вами подготовим обращение к правительству Российской Федерации, рассмотрим его на заседании Государственной думы в четверг — до этого времени можно будет его качественно подготовить, — направим в правительство с тем, чтобы уже правительство Российской Федерации предложило ответные меры, подчеркиваю, которые мы должны будем принять в случае, если наши активы начнут воровать, а по-другому не скажешь, и пытаться объяснять это какими-то отговорками, действиями абсолютно необоснованными», — сказал Володин.

Он подчеркнул, что «воровство — оно везде воровство, и в данном случае тот, кто посягает на наши активы, должен это понимать».

«Мы со своей стороны обязательно должны сделать все для того, чтобы защитить нашу страну, а это значит — защитить нашу собственность, финансы, которые в соответствии с международными договорами, в соответствии с международным правом, законодательством, находятся на территории других стран. И в этой связи еще раз хочется сказать: те, кто посягает на нашу собственность, — воры, жулики. И по-другому эти действия нельзя никак иначе трактовать», — заявил Володин.

«Вот мы сегодня рассматривали вопрос с воровством наших денег по инициативе представителей Евросоюза. По-видимому, они там давно стали машинами и ими кто-то руководит. Надо разобраться, где этот «Урфин Джюс», — добавил он.

Подготовить обращение в правительство о встречных мерах, которые должны быть приняты в случае, если это незаконное решение о конфискации российских активов будет утверждено органами ЕС, предложил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров при обсуждении проекта федерального бюджета на 2026-2028 годы во втором чтении.

«Мы рассматриваем бюджет на следующие три года и не можем не обратить внимания на обнародованное вчера в иностранной прессе заявление председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, лидера Евросоюза, в котором содержится предложение по изъятию суверенных российских активов», — убежден Макаров.

По словам Макарова, в предложении о так называемом «репарационном кредите с использованием блокированных суверенных активов России» фактически содержится призыв к противоправной конфискации остатков средств на иммобилизованных российских активах. Он подчеркнул, что все западные санкции против России являются абсолютно незаконными с позиций международного права.

«Противоречат Уставу ООН, правилам ВТО, двусторонним соглашениям с различными странами и прочему. Единственный орган, как мы знаем прекрасно, уполномоченный вводить санкции против государств, — это Совет Безопасности ООН, однако на Западе предпочитают об этом забыть», — заявил Макаров.

Депутат также раскритиковал бездействие ВТО, отметив, что организация, создававшаяся для обеспечения справедливой конкуренции, забыла о своем обязательстве придерживаться принципа отказа от торговых ограничений.

Он также добавил, что «действие 17 соглашений со странами ЕС о взаимной защите инвестиций прекращено, по сути, в одностороннем порядке». Депутат заявил, что в отношении России применяются разнообразные противозаконные ограничительные меры, при этом целенаправленно создаются препятствия для любых попыток страны защитить свои законные права.

«Сейчас устами руководителей Европейской комиссии речь идет уже о прямом призыве к конфискации наших активов. То есть это уже призыв к открытому хищению нашей собственности.

Кстати, помимо прочего, такое предложение противоречит даже нормам, урегулированным документами самого Евросоюза. Так, например, Хартия Европейского Союза, ст. 17, ее запрещает лишение собственности, кроме как при условии выплаты справедливой компенсации», — сказал глава комитета Госдумы.

В этой ситуации «мы обязаны полностью осознавать существующие риски, понимать и просчитывать последствия, а также планировать свои действия», что «особенно важно, когда мы рассматриваем бюджет», подчеркнул он.