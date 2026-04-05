В городе Реже (Свердловская область) трое из четверых детей провалились под лед, один из них погиб. Возбуждено уголовное дело о халатности.

Изначально региональная прокуратура сообщила, что четверо детей гуляли одни, без взрослых, по Режевскому городскому пруду и в какой-то момент трое из них ушли под лед.

«В результате трое несовершеннолетних провалились под лед, из них восьмилетняя девочка выбралась из воды самостоятельно, девочку семи лет спас находившийся совместно с ними девятилетний мальчик. Одного ребенка спасти не удалось», — отметили в ведомстве, объявив, что проводят проверку.

В прокуратуре уточнили, что погибшей было восемь лет, а ее семья состояла на учете органов системы профилактики.

В УМВД по Свердловской области позднее рассказали, что в компании были две сестры семи и восьми лет, их одноклассница и знакомый мальчик.

«В какой-то момент обе сестры провалились под лед. Младшую из сестер мальчик смог вытащить из-подо льда, но вторую девочку, к сожалению, спасти не удалось. Прибывшие на место представители МЧС сумели обнаружить и достать тело девочки из воды. Полицейские из подразделения ПДН и следователи тщательно разбираются в произошедшем», — рассказал начальник пресс-службы свердловского главка полиции Валерий Горелых.

В региональном ГУ МЧС подтвердили, что одна девочка была спасена, тело второй извлекли из воды сотрудники пожарной охраны.

«Сообщение о смерти восьмилетней девочки поступило вечером 4 апреля. Для наиболее тщательного выяснения всех обстоятельств возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 293 УК РФ (“Халатность”)», — сообщил старший помощник руководителя регионального СК Александр Шульга.

Тело погибшей направлено на экспертизу для установления точной причины смерти. Следователи выясняют обстоятельства трагедии и устанавливают ответственных за безопасность на акватории пруда.

О смерти ребенка также рассказал мэр Режа Евгений Чечпугов.

«4 апреля у нас в городе погиб ребенок. Причиной стал хрупкий лед. Несмотря на профилактические беседы, предупреждающие надписи и разъяснительные мероприятия, трагедия случилась», — сообщил он, призвав родителей не пускать детей на водоемы.

В Свердловской области действует запрет на выход на замерзшие водоемы.