Помощник военного атташе посольства Казахстана на Украине задержан в Польше по подозрению в шпионаже, сообщило агентство КазТАГ со ссылкой на на анонимный источник. Примечательно, что это произошло через несколько часов после того, как президент Казахстана в телефонном разговоре напомнил своему украинскому коллеге, что сейчас речь идет о сохранении украинской государственности.

По данным КазТАГ, помощника военного атташе задержали 11 августа. RTVI пытался связаться с представителями Минобороны Казахстана и посольства Казахстана в Польше, но они не отвечают на запросы и звонки. МИД Казахстана тоже не комментирует случившееся. Казахстанское государственное информагентство «Казинформ» сначала опубликовало сообщение о задержании дипломата, а потом удалило.

«В МИД Казахстана отказались комментировать ситуацию, посоветовав «изучить вопрос». В Минобороны не берут трубки, как и в посольствах Казахстана на Украине и в Польше», — пишет телеграм-канал «Sputnik Казахстан».

1 августа польский министр-координатор спецслужб Томаш Семоняк заявлял о задержании гражданина одной из азиатских республик, расположенных на территории бывшего СССР, по подозрению в ведении разведдеятельности. По словам министра, задержанного арестовали на три месяца. Премьер-министр Польши Дональд Туск уточнял, что арестован «действовавший против Польши и ее союзников шпион, задержанный Агентством внутренней безопасности».

Из официального телеграм-канала пресс-службы администрации президента Казахстана следует, что 10 августа, за несколько часов до задержания помощника военного атташе, у Касым-Жомарта Токаева состоялся разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

У Казахстана накопилось много вопросов к руководству Украины: в частности, он еще с весны ждет от Киева официальных объяснений по поводу атак беспилотников ВСУ на нефтепровод КТК, по которому за рубеж идет основной объем казахстанской нефти. Этот вопрос, судя по публикации о разговоре, Токаев с Зеленским вчера не обсуждали.

Темой их телефонного разговора стали шаги по урегулированию конфликта между Россией и Украиной. Позиция казахстанской стороны — «худой мир лучше доброй ссоры». При этом Токаев напомнил Зеленскому, что «полностью понимает всю сложность территориальной проблемы, она самая сложная в международных отношениях, но сейчас главный приоритет — это сохранение украинской государственности на основе незыблемых международных гарантий безопасности Украины».