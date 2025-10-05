Аэропорт Вильнюса на несколько часов приостанавливал работу в ночь на 5 октября из-за обнаружения в воздушном пространстве Литвы 25 метеозондов, прибывших якобы из Беларуси. Об этом сообщает телерадиокомпания LRT со ссылкой на Национальный центр управления кризисами (NKVC).

Вильнюсский аэропорт сообщил об ограничениях на полеты в 22:16 субботы после того, как вблизи гавани были замечены воздушные шары. Ограничения коснулись около 30 рейсов и 6 тысяч пассажиров, уточнил представитель Литовских аэропортов Тадас Василяускас.

Большинство прибывающих рейсов было перенаправлено в Латвию и Польшу, а вылеты отменены. Один рейс, который должен был прибыть из Копенгагена, вернулся в Данию, передает Reuters. В 4:50 утра аэропорт Вильнюса возобновил прием и вылет самолетов.

По словам представителя NKVC Дарюса Буты, всего ночью был зафиксирован пролет 25 метеозондов из Беларуси. В Вильнюсе и Вильнюсском уезде заметили 13-14 шаров, два из них находились над аэропортом.

Бута отметил, что «обычно такие шары запускают контрабандисты». При благоприятном направлении ветра они могут исчисляться десятками.

«Цель контрабандистов — выпустить их там, где их будет удобнее всего забрать, а не возле аэропорта, где развернуты силы и ведутся интенсивные поиски», — пояснил LRT глава NKVC Вилмантас Виткаускас.

По его словам, ночью дул южный ветер, благоприятный для запуска таких шаров. Точно направить их на аэропорт сложно, но «исключать наихудший сценарий нельзя», подчеркнул Виткаускас.

Литовские пограничники за ночь обнаружили семь метеозондов в Шальчининкском, Варенском, Друскининкайском, Вильнюсском и Лаздийском районах, сообщил BNS представитель Государственной пограничной службы (VSAT) Литвы Гедрюс Мишутис. По его словам, в воздушных шарах находилось 12 тыс. пачек сигарет.

Зонды смогли залететь так далеко на территорию республики, поскольку были запущены не от самой границы с Литвой, а глубже с территории Беларуси, предположил Мишутис.

«В нескольких километрах, где с литовской стороны практически не видно места взлета. Эти воздушные шары поднимаются вертикально и на большой высоте пересекают границу, но рассчитаны на посадку уже дальше от пограничного участка. Поэтому они и достигли Вильнюса», — пояснил представитель VSAT.

С учетом шаров, замеченных в ночь на 5 октября, Госпогранслужба зафиксировала пролет 501 шара в воздушном пространстве Литвы в 2025 году. Это в 2,2 раза больше, чем за весь прошлый год (226 шаров). По словам Мишутиса, в зондах были только сигареты.

Пассажиры, попавшие под ограничения в аэропорту Вильнюса, рассказали Delfi о нехватке питьевой воды и многочасовом ожидании посадки на рейсы. Один из пассажиров пожаловался на «абсолютное безразличие и бесчеловечное отношение» сотрудников аэропорта, добавив, что администрация воздушной гавани не информировала людей о задержанных рейсах.

Пассажиры самолета, летевшего в Вильнюс из турецкой Антальи и перенаправленного в польский Гданьск, провели в салоне более шести часов без еды и воды, сообщила Delfi родственница пострадавших.

В августе Литва закрыла часть воздушного пространства на границе с Беларусью из-за российско-белорусских военных учений «Запад-2025». В Министерстве транспорта объяснили, что это было сделано по инициативе Минобороны «с учетом ситуации с безопасностью и угрозами обществу, включая риск для гражданской авиации из-за нарушения воздушной границы беспилотниками».

Ограничения на полеты вблизи границы действовали до 1 октября, по истечении этого срока Минобороны Литвы заявило о продлении запрета до 1 декабря.

В конце июля полиция Литвы сообщила о замеченном вблизи Вильнюса беспилотнике «неустановленного типа», залетевшем в республику якобы из Беларуси. По данным Национального центра управления в кризисных ситуациях, летел на высоте около 200 м.

Следственный комитет Беларуси тогда же заявил о сбитом в Минске беспилотнике, который упал во дворе жилого дома на улице Матусевича. Боевая часть дрона была снабжена тротилом и «большим количеством поражающих элементов в виде металлических шариков», добавили в ведомстве. Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что в упавшем дроне было «59 кг взрывчатки».