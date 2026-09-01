Депутат Европейского парламента Жан-Поль Гарро заявил о риске создания системы широкомасштабной слежки в результате разработки новых правил хранения персональных данных в ЕС. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на депутатский запрос Гарро.

Речь идет о разработке новой общеевропейской системы хранения данных для обеспечения доступа к ним правоохранительных органов. Министры юстиции и внутренних дел стран блока обсуждали этот вопрос на неформальной встрече в середине июля.

Сейчас правила хранения данных в странах ЕС разрознены или отсутствуют, что создает трудности при проведении трансграничных уголовных расследований. Вопрос о разработке новых правил вызывает споры.

Гарро обратил внимание на то, что страны Евросоюза несут основную ответственность за противодействие преступности в рамках объединения.

Он напомнил, что Суд ЕС рассматривает повсеместное и неизбирательное хранение информации о дорожном движении и местоположении как серьезное нарушение неприкосновенности частной жизни и защиты персональных данных.

«Неужели ЕС прокладывает путь к широкомасштабному цифровому наблюдению?» — говорится в тексте запроса.

Гарро обратился к Еврокомиссии с требованием разъяснить преимущества нового механизма в сфере персональных данных перед действующим законодательством государств ЕС. Депутат также попросил дать странам право самостоятельно определять перечень критериев собираемых данных.

Ранее СМИ сообщили о системе сбора данных об иностранных резидентах в Китае через незащищенную систему под названием «Динамическая платформа управления для иностранного персонала». Система содержала информацию более чем о 700 иностранных резидентах Чжанзякоу на севере страны.

В начале августа также стало известно, что несколько десятков сотрудников правоохранительных органов США обвинили в незаконном использовании систем автоматического распознавания автомобильных номеров, которые среди прочего использовались для слежки за женщинами.