Начальник Генштаба Израиля генерал-лейтенант Эяль Замир предупредил граждан страны о «тяжелых испытаниях» впереди и призвал не недооценивать Иран. Об этом сообщает Times of Israel.

«Как мы все знаем, абсолютной защиты не существует. Мы не должны недооценивать способность противника причинить нам вред. В ближайшее время нас ждут тяжелые испытания. Мы превосходим наших врагов в мужестве, решительности наших солдат и справедливости нашего пути. Наша стойкость — наша сила. Снова и снова наши враги убеждаются, что стойкость израильского тыла непобедима», — сказал он.

По его словам, сейчас перед США и Израилем стоит «судьбоносная и беспрецедентная кампания по уничтожению потенциала иранского террористического режима», который представляет собой «экзистенциальную угрозу безопасности государства Израиль». Офицер отметил, что военная операция против исламской республики «обеспечит наше существование и наше будущее».

Замир напомнил, что в ходе 12-дневной войны с Ираном в июне 2025 года израильская армия «отбросила ядерный проект [Ирана] назад, нанесла удары по баллистическому ракетному арсеналу и разрушила план, разработанный иранским режимом совместно с региональными партнерами для уничтожения Израиля».

Та операция, по его словам, «доказала уязвимость режима»: «Мы надломили его внутреннюю стабильность».

Однако, добавил генерал, несмотря на понесенный урон, Тегеран не отказался от своих намерений и продолжил развивать ядерную программу, восстанавливать и наращивать производство баллистических ракет, а также дестабилизировать регион, вооружая и финансируя террористические группировки.

По словам Замира, в последние месяцы он лично координировал с председателем Объединенного комитета начальников штабов США и командующим Центральным командованием «совместный и детально проработанный план боевых действий».

«В данный момент пилоты ВВС Израиля наносят удары по сотням целей на территории Ирана, рискуя жизнью и действуя в координации с американскими ударами», — уточнил глава Генштаба.

Он также сообщил, что системы противовоздушной обороны и ВМС Израиля развернуты для защиты неба и побережья страны от ракетных залпов и угроз с воздуха и моря, а наземные силы выдвинуты к границам для отражения возможных попыток прорыва.

В ЦАХАЛ позднее отметили, что удар по Ирану стал самым масштабным в истории ВВС Израиля: в нем участвовало более 200 самолетов, которые сбросили сотни боеприпасов по примерно 500 целям, включая системы ПВО и пусковые установки ракет в разных районах исламской республики.

О конфликте на Ближнем Востоке

Утром 28 февраля 2026 года Израиль и США начали масштабную совместную военную операцию против Ирана — крупнейшую американскую военную акцию в регионе со времен войны в Ираке 2003 года.

В Тегеране взрывы прогремели у резиденции президента Масуда Пезешкиана, штаба разведки КСИР и международного аэропорта имени Хомейни. Под удар также попали ядерный центр в Исфахане, города Тебриз, Кум, Кередж и Керманшах. Одновременно израильские военные атаковали инфраструктуру «Хезболлы» на юге Ливана.

Официальная цель — уничтожение ядерной и ракетной программ Ирана. «Нельзя допустить, чтобы этот кровожадный террористический режим обзавелся ядерным оружием», — заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

По данным Reuters, в ходе атак на Иран были ликвидированы министр обороны Ирана Азиз Насирзаде и командующий КСИР Мохаммад Пакпур; судьба верховного лидера Али Хаменеи на вечер 28 февраля оставалась неизвестной — Тегеран отрицал его гибель. В Израиле было введено чрезвычайное положение, отменены занятия в школах, граждан призвали держаться ближе к укрытиям.

Иран нанес ответные удары по Израилю и американским базам в регионе: под ракетный обстрел попали база Пятого флота США в Бахрейне США в Бахрейне, американские базы в Катаре, Кувейте и ОАЭ, а также территория Иордании. В Израиле зафиксированы взрывы в Иерусалиме и попадание ракеты в жилое здание на севере страны. В ОАЭ погиб по меньшей мере один человек, была проведена эвакуация Бурдж-Халифы, у одного из отелей вспыхнул пожар.

По данным иранского агентства Mehr, при ударе по начальной школе для девочек в городе Минаб на юге страны погибли 85 человек, МИД Ирана заявил о возможных 160 жертвах.

Вечером Иран закрыл Ормузский пролив — через него проходит 15-20% мировой нефти и более 30% сжиженного природного газа, ежедневно по проливу курсируют 200-300 судов.

Россия осудила удары США и Израиля по Ирану, назвав их «заранее спланированным и неспровоцированным актом вооруженной агрессии». Китай призвал к немедленному прекращению огня.

В зоне конфликта на момент его начала, по оценке АТОР, находились около 50 тыс. российских туристов в ОАЭ и еще порядка двух тысяч — в Катаре, Омане и Бахрейне.