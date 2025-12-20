В сезоне 2024/25 Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) впервые за 21 год пополнилась сразу двумя новыми игроками из России. Вслед за 19-летним Егором Деминым из «Бруклин Нетс» в главной баскетбольной лиге мира дебютировал 24-летний уроженец Нальчика, центровой Владислав Голдин из «Майами Хит».

Голдин вышел на паркет в матче против «Бостон Селтикс», который его команда проиграла со счетом 116:129. Несмотря на скромное игровое время — всего 55 секунд, — россиянин успел отметиться результативной передачей.

Его дебют стал возможен из-за травм основных игроков «Майами», что заставило тренеров обратиться к резерву из фарм-клуба. В команде G-Лиги «Су-Фолс Скайфорс» Голдин демонстрировал впечатляющую статистику, набирая в среднем 15,7 очка и 9,4 подбора за игру.

Последний раз два россиянина дебютировали в одном сезоне НБА в 2004 году (Виктор Хряпа и Павел Подкользин), а два соотечественника одновременно выступали в лиге в 2015-м (Андрей Кириленко и Алексей Швед).

Голдин также стал первым российским центровым в ассоциации с 2016 года, когда в НБА играл Тимофей Мозгов.