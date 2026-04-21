Поэта Александра Пушкина, раненного на дуэли в живот в 1837 году, невозможно было спасти. Об этом врач Алексей Водовозов рассказал в подкасте «Потом.Соm» на RTVI. Выпуск был посвящен теме «Величайшие ошибки медицины».

По мнению Водовозова, кровопотеря не была главной причиной смерти Пушкина.

«Основное было то, что раздробились кости таза и, естественно, те органы, которые там находятся. А там микрофлора очень неприятная, там вот этот перитонит каловый — это ой какая страшная штука. В то время это однозначно приговор. Без вариантов», — пояснил Водовозов.

Он отметил, что в то время пули были довольно крупные. «Когда они в человека влетали, они с собой еще тащили всё, что у них было «по дороге». То есть одежда, все слои — всё это туда, внутрь. И вот современного подхода — давайте мы откроем рану, удалим пулю — тогда этого не было», — рассказал врач.

По его словам, санации в те времена не было. «Антисептика в «противозачаточном» состоянии находилась. Даже до работ [венгерского медика Игнаца] Земмельвейса, в общем, еще довольно далеко, а до [британского хирурга и ученого Джозефа] Листера — тем более», — напомнил Водовозов.

Он добавил, что в 1837 году еще не изобрели эфирный наркоз и не проводили полостные операции, поскольку для них нужны миорелаксанты — препараты для расслабления мышц. «До искусственной вентиляции легких — ещё 100 лет примерно», — подчеркнул врач.

