Люди по-прежнему регулярно заболевают COVID-19, заявил доктор биологических наук Михаил Гельфанд в подкасте «Потом.Соm» на RTVI.

«[Ковид] никуда не делся. Все болеют периодически, но просто есть уже стадный иммунитет. Большинство людей с вирусом в той или иной форме проконтактировало: или встретились и заболели, или встретились и не заболели, или вакцинировались», — рассказал Гельфанд.

По его словам, «регулярно люди болеют ковидом». «Просто не помирают. Ну, в смысле, помирают не так интенсивно», — заключил ученый.

Первые случаи респираторного заболевания, вызванного неизвестным ранее коронавирусом, были выявлены в китайском городе Ухань в конце 2019 года. Вирус получил официальное название SARS-CoV-2, а болезнь — COVID-19.

11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что распространение коронавируса по планете получило характер пандемии. К тому моменту ковидом заболели 118 тыс. человек в 114 странах. Первые случаи коронавируса в России были зафиксированы в январе 2020-го.

Страны начали вводить карантинные меры, чтобы остановить распространение инфекции: сотрудников отправляли работать удаленно, было ограничено транспортное сообщение.

5 мая 2023 года ВОЗ объявила об окончании пандемии коронавируса.

В марте 2025 года российский оперштаб по борьбе с COVID-19 сообщил, что прекращает публикацию еженедельных сводок по заболеваемости. В штабе пояснили, что эпидемиологическая ситуация стабилизировалась, «вирус перешел в разряд сезонных заболеваний».

По данным ВОЗ, всего в мире было зафиксировано более 779 миллионов случаев заболевания коронавирусом, более 7,1 миллиона зараженных умерли.