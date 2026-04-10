Камчатский врач-терапевт Анна Яковлева и фельдшер Артур Водопьянов спасли жизнь пациенту с сердечными приступом, скоординировав свои действия по телефону. Терапевт отбивала пальцами нужный ритм сердца, а фельдшер в нужный момент произвел разряд дифибриллятором. Об этом Водопьянов рассказал 360.ru.

25 декабря бригада скорой помощи получила вызов от 68-летнего жителя села Мильково, который пожаловался на учащенное сердцебиение, головокружение и слабость.

«Отмечал, что сейчас сердце выпрыгнет из груди. Он сам открыл мне дверь и сразу же потерял сознание в коридоре», — поделился фельдшер.

Водопьянов связался по видео с дежурным терапевтом Анной Яковлевой. По словам врача, электрокардиография показала желудочковую тахикардию у пациента с частотой 235 ударов в минуту.

«Но, по факту, мы потом высчитали по кардиограмме, их было около 300. Давление не определялось, пульс тоже», — рассказала терапевт KP.RU.

Действуя под руководством Яковлевой, фельдшер установил пациенту катетер в вену и подготовил мужчину к разряду дефибриллятора. Произвести разряд нужно было в определенный момент. Как отмечает KP.RU, у медиков не было шанса на ошибку.

Яковлева набивала пальцами нужный ритм, а Водопьянов по ее команде совершил разряд. В результате пациент вышел из состояния клинической смерти и был эвакуирован в палату интенсивной терапии Мильковской районной больницы. Позже его выписали под наблюдение участкового врача.