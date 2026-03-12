Четыре украинских беспилотника атаковали медучреждение в ДНР в ночь на 10 марта, сообщило Минобороны России. В результате погибли восемь медиков, еще 10 человек получили ранения.

По данным ведомства, больница никогда не использовалось в военных целях. Атака произошла в 3:40 по московскому времени, когда в здании находилось более 130 пациентов и 50 работников.

«Объект никогда не использовался в военных целях и его преднамеренное поражение со стороны киевского режима стало грубейшим нарушением международного гуманитарного права и норм человеческой морали», — сказано в сообщении.

Среди пострадавших — девять медиков с ранениями разной степени тяжести, отметили в Минобороны.

Прошлым летом пресс-служба Минздрава ДНР сообщала, что к тому времени с начала СВО жертвами украинских ударов в регионе стали восемь медицинских работников. Все они погибли при исполнении служебных обязанностей. В их число вошли фельдшер и санитар скорой помощи в Горловке, в машину которых попал беспилотник ВСУ. Водитель машины был госпитализирован в тяжелом состоянии.