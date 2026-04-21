Больше половины российских врачей сталкиваются с тем, что пациенты больше доверяют медикам славянской внешности. Об этом свидетельствуют результаты опроса сообщества «Врачи РФ», с которыми ознакомился RTVI.

Почти две трети опрошенных (65%), работающих в российской системе здравоохранения, сталкивались с мнением, что отучившиеся в России врачи в целом компетентнее выходцев из стран СНГ, и они сами с этим согласны. Не согласились с таким мнением только 15% опрошенных.

Второе по популярности дискриминационное мнение, которое медики слышат от пациентов, связано с тем, что россияне больше доверяют врачам «славянской внешности». 58% опрошенных встречались с такими высказываниями и согласны с ними. 17% респондентов не согласились с подобным мнением.

Еще один стереотип, с которым приходится сталкиваться врачам, заключается в том, что врачи из крупных городов компетентнее. 45% опрошенных сталкивались с такими высказываниями и согласны с ними, а 28% слышали подобное от своих пациентов, но не согласны с утверждением.

Только 8% опрошенных заявили, что не сталкивались ни с одним из вышеперечисленных дискриминационных высказываний.

Видео врачей из России, показывающих националистически настроенных пациентов, не раз становились вирусными в соцсетях. Наиболее известный случай связан с роликом хирурга и проктолога Эльвина Гусейнова. Он заснял на видео поведение пациентки, которая возмущалась тем, что врач «не русский» и нецензурно выражалась на приеме.

Аналогичные по смыслу видео публиковали и другие врачи-блогеры. Эндоваскулярный хирург Адам, который также ведет прием в столичной поликлинике как участковый, заснял на видео неадекватное поведение опоздавшей на прием пациентки. Она поинтересовалась национальностью врача и заявила, что предпочитает, чтобы «русских лечили русские».

Националистические высказывания в свой адрес нередко получают граждане России, получившие медицинское образование в российских вузах — чеченцы, дагестанцы, ингуши. При этом в 2025 году министр здравоохранения Михаил Мурашко заявлял, что в стране не хватает около 23,3 тыс. врачей и 63,6 тыс. медработников среднего звена.