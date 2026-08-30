Руководителей британских оборонных предприятий, поставляющих оружие и беспилотники Украине, предупредили о возможной угрозе со стороны российских спецслужб. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, соответствующее предупреждение прозвучало еще в начале лета на встрече высокопоставленных чиновников с руководителями оборонных компаний. Власти считают, что повышенному риску подвергаются прежде всего фирмы, связанные с поставками Киеву вооружений и дронов. Среди них газета называет Ukrspecsystems, BAE Systems, Callen-Lenz и MBDA — производителя ракет Storm Shadow.

Как отмечает Daily Mail, решение усилить меры безопасности было принято в том числе после сообщений о предотвращенных покушениях на руководителей немецких оборонных предприятий.

«Гибридная угроза»

Бывший заместитель главы МИД России Андрей Фёдоров рассказал изданию, что на самом высоком уровне российского руководства рассматривается не прямой военный удар по Британии, а «гибридная атака» — саботаж или поджоги. Прямой военный удар, по его словам, повлек бы за собой коллективный ответ НАТО. При этом он назвал Соединенное Королевство «врагом номер один» и заявил, что после применения британских беспилотников против российских нефтеперерабатывающих заводов в российском обществе усилилось раздражение в адрес Лондона.

Среди возможных целей издание называет завод по производству дронов британско-украинской компании Ukrspecsystems, расположенный рядом с базой ВВС Милденхолл в Западном Суффолке, а также штаб-квартиру MBDA в Стивенидже — производителя ракет Storm Shadow. По словам Фёдорова, в Москве ряд экспертов считают завод MBDA «законной целью».

Отмечается также, что раздражение Кремля связано с решением премьер-министра Энди Бёрнэма передать Украине технические характеристики ракет большой дальности Storm Shadow, которые ранее применялись для ударов по территории России.

Реакция Лондона

Министр обороны Британии Уэс Стритинг заявил, что резкая риторика и попытки запугивания со стороны Кремля отражают слабость позиции Москвы и что Лондон не намерен поддаваться давлению. Между тем, посол Британии в России рекомендовал сотрудникам не подтверждать факты поставок британского оружия Украине, чтобы не провоцировать эскалацию.

В марте 2024 года в Лондоне сгорел склад, где хранилась помощь для Украины — поджог, утверждает издание, организовали люди, связанные с ЧВК «Вагнер».

Ранее в Кремле заявляли, что Европа «непосредственно участвует в войне против России».

«Британия участвует в этой войне на стороне киевского режима, Британия методично и регулярно подливает масло в огонь и <…> строит козни с тем, чтобы не допустить хоть какого-то развития мирного процесса», — сказал на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (цитата по видео в канале «Вести»).

Он сообщил, что российские вооруженные силы получают данные о местах производства таких ракет и другого военного оборудования и «принимают меры для уничтожения этих точек».