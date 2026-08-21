Основатель баварской оружейной компании Donaustahl Штефан Туманн впервые публично рассказал о предполагаемом покушении на него со стороны российских спецслужб. В Германии и Испании по подозрению в слежке за бизнесменом были арестованы двое предполагаемых агентов России.

39-летний Туманн, основатель компании Donaustahl, поставляющей боевые дроны украинской армии, заявил в интервью изданию Stern и телеканалу RTL, что стал целью операции российской военной разведки.

«Я веду дуэль не на жизнь, а на смерть с российской военной разведкой», — сказал бизнесмен.

Туманн был настолько напуган слежкой, что составил завещание, оформил согласие на донорство органов и распоряжение на случай тяжелой болезни — документы, которые обычно не оформляют в его возрасте. «Вещи, о которых в моем возрасте обычно даже не задумываешься», — отметил бизнесмен.

Предприниматель рассказал Stern и RTL, что незадолго до Рождества 2025 года он получил от немецких спецслужб информацию о готовящейся против него операции российской разведки. «Это был шок», — признался он. С тех пор бизнесмен фактически живет в подполье, перемещается с охраной, постоянно меняя место жительства, спит рядом с компьютером и, просыпаясь, сразу начинает работать, чтобы как можно меньше думать о своем незавидном положении. По словам Туманна, после этого конфликт на Украине стал для него «личной войной».

Контракт на поставку боевых дронов для ВСУ бизнесмен заключил на международной авиакосмической выставке ILA в Берлине в 2024 году. «Мне было ясно, что я попаду в поле зрения русских», — сказал он.

Немецкие спецслужбы называют его случай ярким примером эскалации гибридной войны.

«Цель состоит в том, чтобы отпугнуть компании и ответственных лиц от поддержки Украины в области оружейных технологий, например, путем создания атмосферы угрозы», — считает Юрген Кайзер, глава Бюро по защите конституции Северного Рейна-Вестфалии. Ранее, по данным Кайзера, целью аналогичного покушения мог стать и глава концерна Rheinmetall Армин Теодор Паппергер.

В марте 2026 года генеральный прокурор Германии распорядился об аресте двух так называемых «агентов российских спецслужб», которые, предположительно, следили за Туманном в рамках подготовки покушения на него.

Подробности об аресте предполагаемых российских агентов, следивших за Туманном, обнародовала испанская газета El País. По данным издания, Генеральная прокуратура Германии выдала ордера на арест в Германии и Испании двух человек, обвиняемых в шпионаже в пользу России.

В городе Райне (земля Северный Рейн-Вестфалия) была арестована гражданка Румынии Алла С., в испанской Эльде (провинция Аликанте) — гражданин Украины Сергей Н. «Обыски в домах обвиняемых прошли одновременно», — говорится в заявлении прокуратуры, которое приводит El País.

Согласно материалам следствия, с декабря 2025 года Сергей Н. следил за баварским бизнесменом в Германии. «Для этого обвиняемый собирал информацию в интернете и делал видеозаписи места работы этого человека. Когда Сергей Н. переехал в Испанию, не позднее марта 2026 года его миссию взяла на себя Алла С.», — говорится в обвинительном заключении, которое цитирует El País.

По данным следствия, Алла С. установила домашний адрес бизнесмена, приехала туда и скрытно сняла на телефон вход в его жилище. Следователи полагают, что слежка велась в целях «подготовки новых операций спецслужб против цели» — «возможно, вплоть до намерения его убить».