Основатель баварской оружейной компании Donaustahl Штефан Туманн впервые публично рассказал о предполагаемом покушении на него со стороны российских спецслужб. В Германии и Испании по подозрению в слежке за бизнесменом были арестованы двое предполагаемых агентов России.
39-летний Туманн, основатель компании Donaustahl, поставляющей боевые дроны украинской армии, заявил в интервью изданию Stern и телеканалу RTL, что стал целью операции российской военной разведки.
«Я веду дуэль не на жизнь, а на смерть с российской военной разведкой», — сказал бизнесмен.
Туманн был настолько напуган слежкой, что составил завещание, оформил согласие на донорство органов и распоряжение на случай тяжелой болезни — документы, которые обычно не оформляют в его возрасте. «Вещи, о которых в моем возрасте обычно даже не задумываешься», — отметил бизнесмен.
Предприниматель рассказал Stern и RTL, что незадолго до Рождества 2025 года он получил от немецких спецслужб информацию о готовящейся против него операции российской разведки. «Это был шок», — признался он. С тех пор бизнесмен фактически живет в подполье, перемещается с охраной, постоянно меняя место жительства, спит рядом с компьютером и, просыпаясь, сразу начинает работать, чтобы как можно меньше думать о своем незавидном положении. По словам Туманна, после этого конфликт на Украине стал для него «личной войной».
Контракт на поставку боевых дронов для ВСУ бизнесмен заключил на международной авиакосмической выставке ILA в Берлине в 2024 году. «Мне было ясно, что я попаду в поле зрения русских», — сказал он.
Немецкие спецслужбы называют его случай ярким примером эскалации гибридной войны.
«Цель состоит в том, чтобы отпугнуть компании и ответственных лиц от поддержки Украины в области оружейных технологий, например, путем создания атмосферы угрозы», — считает Юрген Кайзер, глава Бюро по защите конституции Северного Рейна-Вестфалии. Ранее, по данным Кайзера, целью аналогичного покушения мог стать и глава концерна Rheinmetall Армин Теодор Паппергер.
В марте 2026 года генеральный прокурор Германии распорядился об аресте двух так называемых «агентов российских спецслужб», которые, предположительно, следили за Туманном в рамках подготовки покушения на него.
Подробности об аресте предполагаемых российских агентов, следивших за Туманном, обнародовала испанская газета El País. По данным издания, Генеральная прокуратура Германии выдала ордера на арест в Германии и Испании двух человек, обвиняемых в шпионаже в пользу России.
В городе Райне (земля Северный Рейн-Вестфалия) была арестована гражданка Румынии Алла С., в испанской Эльде (провинция Аликанте) — гражданин Украины Сергей Н. «Обыски в домах обвиняемых прошли одновременно», — говорится в заявлении прокуратуры, которое приводит El País.
Согласно материалам следствия, с декабря 2025 года Сергей Н. следил за баварским бизнесменом в Германии. «Для этого обвиняемый собирал информацию в интернете и делал видеозаписи места работы этого человека. Когда Сергей Н. переехал в Испанию, не позднее марта 2026 года его миссию взяла на себя Алла С.», — говорится в обвинительном заключении, которое цитирует El País.
По данным следствия, Алла С. установила домашний адрес бизнесмена, приехала туда и скрытно сняла на телефон вход в его жилище. Следователи полагают, что слежка велась в целях «подготовки новых операций спецслужб против цели» — «возможно, вплоть до намерения его убить».
Чем занимается Donaustahl
Donaustahl — компания-производитель ударных FPV-дронов и боеприпасов к ним, с штаб-квартирой в Хуттурме. Была основана в 2020 году Штефаном Туманном. Он же ее генеральный директор и главный конструктор.
Компания заявляет о стопроцентной независимости от критически важных компонентов из США и Китая. С 2026 года предприятие способно выпускать свыше 20 тыс. боевых комплектов FPV-дронов в месяц. Ключевой технологией Donaustahl называет «безпаечное» (solder-free) автоматизированное производство электронных компонентов — оно, по утверждению компании, позволяет увеличить производственную мощность в 4—5 раз по сравнению со стандартной ручной пайкой, которая остается нормой в отрасли FPV-дронов.
Собственная линейка боевых частей (боеголовок) Donaustahl включает кумулятивный заряд HEAT-2000, серию осколочно-фугасных боевых частей «Sonyashnyk» (от HEFRAG-1100 до HEFRAG-2000), а также боеприпас HEDEV-5000, предназначенный для поражения конструкций и укреплений.