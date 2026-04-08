Временно исполняющий обязанности главы Нововоронежа Юрий Черенков задержан по обвинению в получении взятки, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на управление Следственного комитета по Воронежской области. Чиновник был назначен на пост 1 апреля, однако уже через неделю оказался под следствием.

По версии следствия, в 2024 году, занимая должность первого заместителя главы администрации Павловского района, Черенков мог получить 160 тысяч рублей за покровительство фирме при заключении муниципальных контрактов.

Уголовное дело о получении крупной взятки (часть 5 статьи 290 УК РФ, максимальное наказание — до 12 лет лишения свободы) возбуждено на основании материалов регионального УФСБ.

В ближайшее время следствие подаст в суд ходатайство об избрании меры пресечения. По данным источников «Ъ» в региональной власти, в связи с обвинениями Черенков будет уволен с поста главы Нововоронежа.

При назначении на прошлой неделе Черенков благодарил команду администрации Павловского района за годы совместной работы при реализации значимых инфраструктурных и социальных объектов.

«Уверен, накопленный опыт, социальные и деловые контакты, поддержка семьи помогут уверенно справляться с задачами на новом месте», — писал он на своей странице в VK.

Черенков был назначен врио главы Нововоронежа 1 апреля 2026 года. До этого он долгое время работал в Павловском районе Воронежской области, где курировал строительство и реализацию инфраструктурных проектов. Коррупционный скандал разразился менее чем через неделю после его повышения. Расследование дела продолжается.