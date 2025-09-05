В 2019 году группа американских морпехов пыталась провести на территории Северной Кореи сверхсекретную операцию, чтобы добыть разведывательную информацию, пишет New York Times. Однако она провалилась, а в результате погибло несколько ловцов жемчуга из КНДР.

Зачем США была нужна эта операция

Издания провело интервью с двумя десятками человек, включая гражданских чиновников, представителей администрации президента США Дональда Трампа, которые работали с ним в его первый срок, а также действующих и бывших военнослужащих.

В 2018 году северокорейский лидер Ким Чен Ын вел переговоры с Трампом по ядерному разоружению. Однако, как рассказали источники NYT, Вашингтон стремился выяснить, какой позиции на самом деле придерживался Пхеньян по ядерной сделке.

В итоге американские спецслужбы предложили Белому дому тайно пробраться на территорию КНДР и установить электронное устройство, способное перехватывать сообщения Ким Чен Ына.

Операция должна была пройти «безукоризненно», потому что иначе бы это не только сорвало диалог руководителей двух стран, но и могло привести к эскалации отношений Пхеньяна и Вашингтона, говорится в статье.

Установка такого оборудования должна была решить давнюю проблему США — невозможность получения информации из этой закрытой страны, где американцам до этого не удавалось не только завербовать агентов, но и установить прослушивающие устройства.

Для реализации плана была выбрана «Красная эскадрилья» из состава подразделения SEAL Team 6, которое отвечало за ликвидацию Усамы бен Ладена. Свое задание они получили в 2018 году.

Задача была крайне сложной даже для них, пишет NYT: спецназ должен был находиться несколько часов в ледяной воде, а также пробраться мимо охраны на суше, установить оборудование и затем незаметно скрыться.

Военные считали, что они смогут справиться, потому что в 2005 году они на небольшой подлодке сумели высадиться на берег в КНДР и затем уйти незамеченными. NYT пишет, что это еще одна секретная операция, о которой раньше не сообщалось.

Как прошла миссия и почему она провалилась

В 2018 году Трамп лично одобрил проведения сверхсекретной миссии, и «морские котики» начали подготовку, которая продолжалась до начала 2019 года. Согласно плану, спецназ должны были доставить до определенного места сначала на атомной подлодке, а затем к одной из точек на побережье КНДР на двух мини-субмаринах — «каждая размером с косатку» — две группы бойцов по четыре человека в каждой.

Главная сложность операции заключалась в том, пишет NYT, что действовать им «пришлось практически вслепую»: им нельзя было использовать беспилотники и любую связь, иначе их могли обнаружить.

Команде не повезло: сначала одна из мини-подлодок села на мель, а вторая неудачно развернулась и оказалась около берега не той стороной. После этого американцы поплыли к берегу и периодически выглядывали из воды, чтобы проверить обстановку, но в темноте не заметили, что неподалеку от них находилась небольшая лодка с северокорейцами.

Далее спецназ снял водолазные костюмы и развернул вторую мини-подлодку — это было нужно для того, чтобы скрыться как можно скорее после завершения миссии. Для этого один из бойцов включил двигатель.

NYT пишет, что раздавшийся шум, вероятно, привлек внимание северокорейцев, и те направились к американцам. Спецназовцы запаниковали: у них не было связи, чтобы обсудить дальнейшие действия. Кроме того, они не могли понять, рыбаки перед ними или военные.

«Из темноты появился северокорейский катер. Лучи фонарей на носу судна метнулись по воде. Опасаясь, что их заметили, “морские котики” открыли огонь. Через несколько секунд все находившиеся на северокорейской лодке были мертвы», — уточняется в статье.

Погибших было трое, они оказались ныряльщиками за моллюсками, никакого оружия и военной формы у них не было. Их тела бросили в воду, а спецназ проткнул жертвам легкие, чтобы те быстрее затонули, говорится в статье.

Так как американских военных обнаружили, миссия сразу же была прекращена, и отряд отступил, не установив прослушку.

После этого «морские котики» подали сигнал бедствия и к ним направилась атомная подлодка, которая под угрозой разоблачения подобрала их и направилась в открытое море. По данным американской стороны, в районе, где произошел инцидент, после произошедшего наблюдалась высокая активность со стороны военных КНДР. Но собеседникам NYT было неизвестно, удалось ли Пхеньяну выяснить, что там произошло или нет.

Последствия спецоперации в КНДР

Об этой секретной миссии публично не сообщали ни США, ни Северная Корея, пишет NYT. Администрация Белого дома не докладывала о произошедшем даже американскому Конгрессу, иначе чиновников могли обвинить в нарушении закона.

Переговоры между Вашингтоном и Пхеньяном в итоге провалились, и КНДР ускорила реализацию своей ядерной программы. По оценкам правительства США, у Северной Кореи сейчас около 50 единиц ядерного оружия и большое количество ракет, способных преодолеть огромные расстояния.

Многие из участников секретной спецоперации в Северной Корее впоследствии получили повышение, уточняет NYT.

При президенте США Джозефе Байдене было проведено расследование миссии в КНДР, которое проводило Минобороны США. Его результаты засекречены, говорится в материале.