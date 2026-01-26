При взлете из международного аэропорта Бангор (штат Мэн) разбился бизнес-джет Bombardier Challenger 650, на борту находились восемь человек. Об этом сообщает CNN.

Источник телеканала отмечает, что состояние находившихся в самолете людей неизвестно. Аэропорт закрыт.

«Авария произошла на фоне сильной снежной бури, бушующей на северо-востоке страны. В штате Мэн температура значительно ниже нуля, а небольшой снегопад приводит к очень плохой видимости», — отмечает CNN.

Согласно федеральным документам, самолет зарегистрирован на общество с ограниченной ответственностью в Хьюстоне. Расследование крушения проведут Федеральное управление гражданской авиации (FAA) и Национальное управление по безопасности на транспорте (NTSB).

Согласно полученной с сайта LiveATC.net аудиозаписи, за несколько минут до катастрофы слышно, как диспетчеры и пилоты в аэропорту Бангора обсуждают плохую видимость и противообледенительную обработку. При этом не сразу ясно, кто с кем разговаривает.

CNN отмечает, что диспетчер дал пилоту разрешение на взлет с взлетно-посадочной полосы № 33, а спустя почти две минуты он громко передает по рации: «Все движение на поле остановлено! Все движение на поле остановлено!»

Позже другой диспетчер говорит: «Самолет перевернулся. У нас пассажирский самолет перевернулся».