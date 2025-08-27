На Сахалин обрушились ливни — из-за сильных осадков из берегов вышла река Казачка. В результате в зоне подтопления оказались почти 70 жилых домов, расположенных в селе Колхозное Невельского района. Спасатели уже эвакуировали 37 местных жителей. Что еще известно о циклоне — в материале RTVI.

Как пишет Shot, река Казачка вышла из берегов в ночь на 27 августа. Уровень воды поднялся за короткое время. По словам очевидцев, поток сошел с сопок и разрушил автомобильный мост внутри села Колхозное. 24 частных дома, в которых проживают 34 человека, оказались отрезаны от других населенных пунктов. В превентивных целях в селе отключили электроснабжение, а в Невельском районе ввели режим чрезвычайно ситуации муниципального уровня.

Sakh.online указывает, что вода в Колхозном снесла часть инфраструктуры и поднялась до окон. Местные жители вынуждены забираться на крыши домов в ожидании эвакуации. «А вода все прибывает и прибывает, это ужас. Все плывет, это вообще жесть, меня аж трясет. Выше окон уже вода», — рассказал один из очевидцев.

Спасатели эвакуируют жителей подтопленных территорий — из Колхозного вывезли 37 человек, в том числе двоих детей. Некоторых из них доставили в пункт временного размещения на базе гостиницы «Дон Кихот» в Невельске, где организовано горячее питание. Кроме того, в село Колхозное доставили газовые плиты и баллоны, хлеб, воду, генераторы и топливо. Их разместили в местном магазине и сельском клубе. Дополнительно были привезены подушки, матрацы, одеяла и раскладушки, чтобы при необходимости оперативно организовать спальные места и горячее питание для местных жителей, объяснили в правительстве Сахалинской области.

Эвакуация из села осложняется тем, что многие жители отказываются покидать свои дома. Мэр Алексей Шабельник призвал их «прислушаться к рекомендациям специалистов и позаботиться о собственной безопасности».

Перевернулся автобус с людьми

Телеграм-каналы «Осторожно, новости» и RT публикуют кадры очевидца, на которых автобус «пропалывает» по дороге. Вода полностью закрывает колеса общественного транспорта и практически «накрывает» капот. По словам очевидца, до этого в село приехали две машины «любителей посмотреть» на стихию. Не успели развернуться и «утонули». Под воду также ушел УАЗ.

Еще один рейсовый автобус съехал в кювет в селе Колхозном. Пассажирам пришлось покинуть транспорт и самостоятельно добираться на до места назначения. Водитель остался на месте ДТП. О пострадавших не сообщается.

«Мы шли по колено в воде. Мы были в автобусе <…>, он просто заехал в кювет. Мы вышли отсюда, все, тут все затапливает, теплица поплыла. Это уже конец деревни. Мы кое-как выбрались, потеряли сумки», — рассказала местная жительница.

Из-за осадков пострадал участок дороги Невельск — Шебунино в районе села Горнозаводск. Проезд по дороге доступен только по одной полосе движения. В региональном Минтрансе заявили, что работы по восстановлению завершаться около 21:00 27 августа.

Также продолжаются аварийно-восстановительные на участке дороги в районе села Селезнево и расчистка 17 км дороги после схода селей. На обоих участках движение частично восстановлено.