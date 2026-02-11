Бизнесмен Александр Лебедев в интервью программе «Вы держитесь!» с Марианной Минскер на RTVI прокомментировал расставание с моделью Еленой Перминовой.

Лебедев заявил, что и у него, и у Перминовой — «все нормально». «Мы любим своих детей, и все у нас отлично», — добавил он.

«Каждый строит по-своему свою личную жизнь. По-моему, она там что-то комментирует. Я не комментирую. Дети наши — все в порядке, мы их обожаем. Они говорят, что даже стало лучше: папа стал больше внимания уделять», — рассказал бизнесмен.

Лебедев утверждает, что прошел период, когда ему «надо было себя пересобрать совсем». По его словам, все произошедшее — «нормальная история». «Ничего в ней а-ля Ксения Анатольевна Собчак не найдешь», — отметил он.

Бизнесмен добавил, что не смотрит соцсети и никак не относится к тому, что у Перминовой — новые отношения. «Я про это ничего не знаю. И, честно говоря, не интересуюсь вообще», — признался он.

Лебедев также заявил, что у него в личном плане «все отлично». На вопрос, встречается ли он с кем-то, он ответил: «Рано или поздно все, даже тайное, станет явным».

В 2024 году Перминова сообщила о расставании с Лебедевым. Она заявила, что испытывает «только тепло и благодарность за все», но «дальше каждый идет своим путем». Перминова младше Лебедева на 27 лет, их отношения длились 19 лет, у пары — четверо детей. Официально бизнесмен и модель не были женаты.

Позже СМИ писали, что Перминова встречается с манекенщиком Тарасом Романовым, а Лебедев — со своей сотрудницей Ариной Лабиковой.