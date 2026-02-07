Несколько человек пострадали в результате нападения мужчины с ножом на общежитие Башкирского государственного медицинского университета (БГМУ) в Уфе, передает ТАСС. По его данным, среди раненых — четыре студента и полицейский. Baza добавляет, что ранение получил и несовершеннолетний.

Телеграм-канал сообщил, что инцидент произошел в корпусе общежития, где селят иностранных учащихся. Нападавший задержан, его мотивы устанавливаются, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Шестеро пострадавших — четверо студентов, полицейский и несовершеннолетний— госпитализированы. Двое раненых находятся в тяжелом состоянии, а четверо, включая несовершеннолетнего, — в состоянии средней степени тяжести. По данным «Осторожно, новости», речь идет о 17-летнем подростке, который получил ножевые ранения рук и шеи. В сообщении канала уточняется, что пострадал охранник общежития.

Трех пострадавших, в том числе двоих в тяжелом состоянии, отвезли в городскую клиническую больницу №10, двух госпитализировали в ГКБ №18, а подростка положили в ГДКБ №17, уточнил Shot.

Телеграм-канал «112» писал, что один из студентов был взят в заложники в спортзале. Очевидцы рассказали, что нападавших могло быть двое: первый с ножом ранил людей, второй удерживал заложника.

Информацию о двух нападавших подтвердили и источники РЕН ТВ. По их словам, пострадали в основном иностранные студенты.

«Они махали ножом и ранили этих студентов. Один из них, который крупный, в заложники взял иностранца, предположительно индуса», — рассказала очевидица.

По ее словам, после нападения в помещении общежития «все в крови», а двери «выломаны». «Осторожно, новости» пишут, что некоторые студенты успели укрыться от нападавших в своих комнатах и забаррикадировались там.

Собеседники канала рассказали, что один из нападавших взрывал петарды, а после его задержания полиция обследует подозрительный пакет у здания общежития.