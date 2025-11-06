Ускоренное разбегание Вселенной — ошибка астрономов, в настоящее время она вошла в стадию замедления своего разлета. пришли к выводу южнокорейские ученые в статье, опубликованной в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Авторы исследования поделились с RTVI деталями новой гипотезы.

Вот уже порядка ста лет астрономам известно о том, что наша Вселенная расширяется — в начале XX века астрономические наблюдения показали, что, чем дальше от нас находится галактика, тем с большей скоростью она удаляется от нас. Подобно тому, как для наблюдателя на станции звук удаляющегося поезда кажется ниже, так и свет, дошедший до нас от удаляющихся звезд и галактик, кажется краснее — по этому эффекту астрономы и оценивают их скорости.

Однако 27 лет назад астрономы показали, что Вселенная не просто расширяется, а расширяется с ускорением. В основу этого открытия были положены наблюдения за вспышками определенного типа звезд в далеких галактиках — так называемыми сверхновыми типа 1a. Энергетика этих вспышек хорошо изучена, долгое время считалось, что яркость всех таких вспышек практически одинакова, поэтому их и называли «стандартными свечами».

За открытие ускоренного расширения Вселенной группе астрономов в 2011 году была присуждена Нобелевская премия по физике, а роль причины этого ускорения отвели загадочной субстанции — так называемой темной энергии, на долю которой приходится 70% Вселенной.

Ученые из Университета Ёнсе (Южная Корея) подвергли сомнению это утверждение, на котором построена современная космология, показав, что считавшиеся стандартными свечи не такие уж стандартные — их яркость зависит от возраста их звезд-прародительниц.

Даже с учетом все эффектов и стандартизации блеска, было показано, что сверхновые, образовавшиеся из более молодых звезд, оказываются тусклее, чем от более старых, и этот эффект статистически различим. Анализ наблюдений за порядка 300 галактик показал этот эффект с достоверностью 99,999%. Это указывает на то, что падение блеска далеких сверхновых связано не только с космологическими эффектами, но и с чисто астрофизическими, определяемыми эволюцией самих звезд.

С учетом этих данных, наблюдения за сверхновыми больше не соответствуют принятой Современной стандартной космологической модели (ΛCDM), считают авторы.

Напротив, эти наблюдения больше соответствуют данным, полученным коллаборацией DESI (Dark Energy Spectroscopic Instrument), измеряющей красные смещения более чем 30 миллионов галактик и квазаров с беспрецедентной точностью. А вместе с данными по наблюдениями за реликтовым фоном они указывают на то, что темная материя, которая, как считалось, отвечает за ускоренное расширение Вселенной, в настоящее время ослабевает со временем. Иначе говоря, наблюдения показывают, что Вселенная вступила в эпоху замедления своего разлета.

«В соответствии с нашим анализом, Вселенная вошла в стадию замедленного расширения порядка 1,5 миллиарда лет назад», — пояснил RTVI Ли Ён Ук, автор исследования.

Ученые протестировали эту гипотезу с помощью «проверки без эволюции», использовав для анализа лишь сверхновые, вспыхнувшие в молодых галактиках-ровесниках, на различных расстояниях от Земли. И первые результаты подтвердили эту гипотезу.

По словам ученого, в ближайшем будущем необходимо сделать дополнительные наблюдения, которые позволят окончательно убедиться в правильности выводов, что заставит переписывать учебники астрономии.

«В ближайшие пять лет Обсерватория имени Веры Рубин даст нам фотометрические наблюдения за 20 тыс. новых галактик ради этого проекта, однако наш первый результат уже говорит больше в пользу зависимой от времени темной энергии, чем космологической постоянной. Множество исследователей космологии согласятся с нашим утверждением, когда эта проверка будет сделана на большом масштабе», — добавил Ли.