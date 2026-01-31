Всемирная федерация тхэквондо (World Taekwondo) 31 января разрешила спортсменам из России и Беларуси выступать на международных соревнованиях под национальными флагами. Об этом сообщается на сайте организации.

Решение, принятое на заседании совета организации в ОАЭ, вступает в силу немедленно. Разрешение касается как юниоров, так и взрослых атлетов из России и Белоруссии. Основанием указано решение Международного олимпийского комитета (МОК), который допустил молодежь из этих стран к участию в Юношеских Олимпийских играх в Дакаре в 2024 году под национальными символами.

Ранее МОК предложил снять ограничения для российских и белорусских спортсменов на участие в международных юношеских соревнованиях, как в индивидуальных, так и в командных дисциплинах. После этого более десяти международных федераций поддержали эту рекомендацию.

При этом часть ограничений остается в силе: например, международные спортивные мероприятия по-прежнему не могут проводиться на территории России, а аккредитация не будет выдаваться правительственным чиновникам из России и Беларуси, отмечается в сообщении.

World Taekwondo ранее допускала россиян к состязаниям под эгидой организации в нейтральном статусе при условии соблюдения определенных критериев.

Ранее глава МОК Кирсти Ковентри заявляла о необходимости обеспечить атлетам возможность участвовать в соревнованиях без дискриминации и политического вмешательства, возлагая ответственность за их доступ на страны-организаторы.

В 2024 году во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику России, включая флаг и гимн.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Италии с 6 по 22 февраля. В них примут участие 13 российских спортсменов, получивших приглашения от МОК. В их числе: горнолыжники Семен Ефимов и Юлия Плешкова, саночники Дарья Олесик и Павел Репилов, конькобежки Ксения Коржова и Анастасия Семенова, шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова, ски-альпинист Никита Филиппов, лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева, а также фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян.