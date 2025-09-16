В Москву и область в ближайшее время придут похолодание и дожди, но потом на короткое время вернется «бабье лето». Об этом RTVI заявил синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин.

«На этой неделе антициклон даст возможность циклону с запада прорваться в виде холодного атмосферного фронта в Московский регион», — сообщил синоптик.

В среду (17 сентября) в Москве будет плюс 20—22 градуса, то есть «умеренно теплая погода», в четверг температура опустится до +18 градусов, сообщил Ильин. В Подмосковье на западе и северо-западе региона в четверг прогнозируются плюс 13—15 градусов и небольшие дожди.

В пятницу, 19 сентября, в столице ожидается «пик похолодания и дождей». Температура будет колебаться в пределах плюс 13-15 градусов, но этот период продлится всего один день, добавил эксперт.

«В субботу и воскресенье на столичный регион с юго-запада будет выходить гребень антициклона, который снова улучшит погоду. Снова будет без осадков, малооблачная и часто солнечная погода. В ночные часы воскресенья не исключаем, что в отдельных районах — на западе, юго-западе, северо-западе Москвы — воздух будет остывать до 1-3 градусов. При таких значениях не исключаем, что местами в этих же районах могут случиться и заморозки. Но это буквально в ночь с субботы на воскресенье», — сообщил собеседник RTVI.

На следующей неделе, продолжил Ильин, возможен «всплеск тепла».

«Пару дней в середине следующей недели температура снова поднимется выше 20. Будет без осадков, солнечно, а это не что иное, как очередная небольшая волна “бабьего лета”. Все благодаря солнечному прогреву», — сказал он.

Синоптик также сообщил, что, по предварительным данным, Кольский полуостров, Ненецкий автономный округ и Республика Коми в конце сентября, «возможно, столкнутся с мокрым снегом».

Ранее в своем телеграм-канале главный специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что в Москве в ночь на 16 сентября высоко-кучевые облака «уберегли воздух от выхолаживания», поэтому прошедшая в столице ночь оказалась на 2—3 градуса теплее предыдущей.

Она отметила, что днем 16 сентября температура воздуха повысится до 22—23 градусов: «Сегодня погода больше подходит под категорию “бабьего лета”».