В Москве и области на этой неделе будет прохладно, особенно по ночам, также ожидаются дожди разной интенсивности, сообщила RTVI главный специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. При этом она отметила, что прихода метеорологической зимы пока ждать не стоит, это произойдет, скорее всего, к середине ноября.

Синоптик отметила, что на этой неделе будет преобладать облачная погода с осадками разной интенсивности.

Днем 14-15 октября будет «довольно прохладно», максимальная температура — всего около 5 градусов тепла, рассказала Позднякова.

«Единственный день, когда погода, может быть, будет чуть более светлой, приветливой, — это четверг. В этот день существенных осадков не ожидается, в облаках будут появляться прояснения», — сообщила она.

Температура в четверг, 16 октября, в Москве составит 6-8 градусов, в пятницу — 8-10 градусов, добавила синоптик.

Однако, продолжила она, стоит готовиться к тому, что на этой неделе ночи в столичном регионе будут холодными.

«Практически всю неделю преобладающая температура в ночные часы в Москве будет в пределах плюс 1—3 градуса. Не исключено, что в четверг температура даже в Москве местами может понизиться до небольших отрицательных значений. По региону — от минус 1 до плюс 3 градусов», — добавила собеседница RTVI.

В субботу, 18 октября, будет относительно тепло, отметила Позднякова: в Москве минимальная температура будет плюс 2-7 градусов, по региону — плюс 5-10 градусов.

«Но этот всплеск тепла, к сожалению, будет ненадолго, потому что уже в воскресенье погода будет формировать новый циклон. Вновь он принесет нам порцию дождей разной интенсивности и понижение температуры уже в течение суток воскресенья до плюс 2-7 градусов», — уточнила она.

На вопрос, когда в столичный регион придет метеорологическая зима, Позднякова сообщила, что, вероятно, это произойдет в конце первой или начале второй декады ноября. Тогда, по ее словам, среднесуточная температура, скорее всего, будет «не сильно, но все-таки отрицательной».