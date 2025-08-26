Самолет авиакомпании Air China, летевший из Лондона в Пекин, вынужденно совершил посадку в Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа — Югры из-за отказа одного из двигателей. Посадка прошла благополучно, сообщили ТАСС в Уральской транспортной прокуратуре.

По данным телеграм-канала Baza, широкофюзеляжный Boeing вылетел из лондонского аэропорта Хитроу в 21:43 по местному времени, а в Нижневартовске приземлился в 6:23 по Москве. По предварительным данным, пилоты выбрали для посадки Нижневартовск, поскольку там очень длинная полоса и была «идеальная погода». Помощь аварийных служб пилоты не запрашивали, пишет канал.

На борту самолета находятся 265 человек: 15 членов экипажа и 250 пассажиров, уточнила пресс-служба Росавиации.

«Благодаря профессионализму и слаженной работе Boeing 777-300 произвел благополучную посадку через 60 минут после объявления сигнала [срочности] PAN на аэродроме Нижневартовск», — сообщил официальный представитель агентства Артем Кореняко.

Air China направит в Нижневартовск резервный борт. Ожидается, что он прилетит в 14:00 по Москве и вылетит в Лондон в 18:00.

Самолет сел штатно, пострадавших нет, сообщила Уральская транспортная прокуратура. Ситуация находится на контроле ведомства. Сургутская транспортная прокуратура в свою очередь контролирует работу служб аэропорта, передает ТАСС.

«Службы аэропорта встречали внезапного гостя на ушах: не каждый год такой борт из Великобритании прилетает в Нижневартовск. Но подготовились быстро — к самолету сразу подогнали подходящий трап», — рассказал Baza один из очевидцев посадки рейса Air China.

Он добавил, что «такой лайнер в Нижневартовске точно местные техники починить не смогут».

Пассажиры Boeing ожидают разрешения на выход от пограничной службы, сообщает региональное издание Faktologia.com со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Самолет подключен к наземным системам жизнеобеспечения, на борту есть питание и вода. При необходимости для пассажиров развернут временный пункт размещения, рассказал собеседник издания.

Пассажиры находятся на борту Boeing больше трех часов, отмечает Baza. По данным канала, они чувствуют себя нормально и не паникуют.