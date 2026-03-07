В районе Купянска ликвидирован бразильский наемник, воевавший на стороне киевского режима и идентифицировавший себя как женщина*. Как сообщили РИА Новости в российских силовых структурах, Эллионай Баррос Риос (он же Летисия Риос) прибыл на Украину из Франции в надежде решить свои финансовые проблемы.

По информации источника, уроженец Рио-Верде в бразильском штате Мату-Гросу, после прибытия на Украину и записи в ряды ВСУ прошел двухмесячную подготовку и был направлен в зону боевых действий в составе 13-й бригады «Хартия».

Это подразделение, по словам собеседника агентства, несет тяжелые потери на Купянском направлении. Риос оказался на опасном участке в районе населенного пункта Ковшаровка не случайно: причиной переброски стала утечка данных о перемещениях бойцов, произошедшая по вине трансвестита.

Как выяснилось, «Летисия» опубликовала в социальных сетях данные о геолокации позиций в Харькове, после чего по этим координатам был нанесен удар дронами «Шахед». По словам источника РИА Новости, в наказание за эту катастрофическую промашку бразильца отправили в зону наиболее интенсивных боевых действий, где он и погиб.

Уроженцы Латинской Америки — преимущественно Бразилии и Колумбии — в 2025 году стали костяком контингента иностранных наемников в рядах ВСУ. В основном это были молодые участники картелей, которых те отправили набираться боевого опыта. Кроме того, бразильцы участвовали во вторжении в Курскую область.

* «Международное движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено.