В Мурманске и Североморске снова произошло массовое отключение электроэнергии. Об этом сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«На участке линии электропередачи с временными опорами зафиксировано отключение электроснабжения. Сами опоры не повреждены. В настоящее время отключены от электропитания часть объектов в Мурманске и ЗАТО г. Североморск», — заявил он.

Глава региона добавил, что сейчас проводятся мероприятия «в рамках ранее отработанного алгоритма», специалисты делают все возможное, чтобы как можно быстрее нормализовать ситуацию.

Мэр Мурманска Иван Лебедев заявил, что общественный транспорт переводится в особый режим работы, а также о «поэтапном отключении наружного освещения и иллюминации»: «Напомню, это необходимо для высвобождения мощности для приоритетных коммунальных и социальных объектов».

«Все занятия для школьников в наших учреждениях на сегодня отменены. В администрации города развернут оперативный штаб. Формируем список пунктов поддержки населения для районов, отключенных от энергоснабжения», — добавил он.

Отдельно Лебедев призвал жителей Первомайского и Октябрьского округов снизить энергопотребление и ограничить использование мощных электроприборов вроде стиральных машин, бойлеров, электроплит и обогревателей, чтобы «высвободить дополнительные мощности».

«Сегодня мы переживаем вторую волну сбоев в энергоснабжении отдельных районов города Мурманска. Как и на прошлой неделе, мы разворачиваем пункты поддержки населения, организуем работу полевых кухонь», — отметил мэр.

Мэр Североморска Владимир Евменьков сообщил, что после перебоев с электроснабжением все котельные работают в штатном режиме, однако фиксируются проблемы в зоне теплоснабжения «Большое Сафоново».

По его словам, аварийные бригады сейчас проводят обход многоквартирных жилых домов. Он добавил, что если ситуация не стабилизируется в ближайшее время, то свет отключат более чем в 40 домах.

«Все школы и учреждения культуры, где есть электричество, вновь готовы работать как пункты помощи. Здесь можно будет подзарядить мобильные устройства, разогреть еду и набрать кипятка», — уточнил руководитель города.

Пресс-служба «Россети Северо-Запад» уточнила, что энергетики уже восстанавливают электроснабжение в Мурманске и Североморске.

«Восстановленные опоры не повреждены. Повторное технологическое нарушение зафиксировано на другом участке ЛЭП. Погодные условия ухудшаются. Все бригады работают круглосуточно. Специалисты делают всё возможное, чтобы восстановить электроснабжение как можно скорее», — говорится в сообщении.

По данным ФГБУ «Мурманское УГМС», 31 января 2026 года на территории Мурманской области прогнозируется холодная погода, мороз, температура воздуха минус 20-25, при прояснениях — минус 27-32, в центральных и южных районах — минус 35-37, гололедица.

23 января в Мурманске вводили режим повышенной готовности из-за массового блэкаута, когда там обрушились пять опор ЛЭП из-за сильного гололеда и изморози. Местные жители остались без электроснабжения, отопления и горячей воды.

Было возбуждено уголовное дело по статье о халатности. 25 января в области ввели режим чрезвычайной ситуации, который отменили спустя два дня, электроснабжение полностью восстановили 27 января после установки временных опор, а 29 января начали устанавливать постоянные.