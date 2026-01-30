Североморский районный суд Мурманской области на два месяца арестовал мужчину, подозреваемого в краже 91 тыс. рублей из магазина «Магнит» и попытке похитить еще 1 млн рублей из банкомата во время блэкаута. Об этом сообщает пресс-служба инстанции.

Согласно материалам суда, в ночь с 26 на 27 января, когда в регионе действовал режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за массового отключения электроэнергии после падения опор линий электропередачи (ЛЭП), мужчина незаконно проник в «Магнит» и похитил 91 тыс. рублей. Затем он попытался забрать 1 млн рублей из банкомата ПАО «Сбербанк», однако довести задуманное до конца не смог.

Мужчине вменяется покушение на кражу в особо крупном размере (ч.3 ст.30, п. «б» ч.4 ст.158 УК РФ). При определении меры пресечения суд принял во внимание тяжесть содеянного, отсутствие у обвиняемого постоянной регистрации в Мурманской области, законных оснований для проживания в ЗАТО Североморск, а также устойчивых социальных связей в регионе. Кроме того, сторона обвинения считает, что находясь на свободе, он мог уклониться от следствия и суда.

23 января под Мурманском обрушились пять опор ЛЭП. Это вызвало перебои с электроснабжением в Мурманске и Североморске, а позже привело к сбоям в подаче тепла и воды. Спустя два дня губернатор Мурманской области Андрей Чибис ввел режим чрезвычайной ситуации, объяснив это «затяжным характером аварии».

По данным Следственного комитета, две из пяти разрушенных опор ЛЭП эксплуатировались с 1966 года, еще две — с 1982 года, одна — с 1988 года. При этом нормативный срок службы таких опор составляет 40 лет, после чего они подлежат техническому освидетельствованию каждые пять лет.

Возбуждено уголовное дело о халатности (ст. 293 УК). Прокуратура Мурманской области и Ростехнадзор проверяют соблюдение законодательства в сфере электроснабжения, а также соблюдение прав граждан при оказании соответствующих коммунальных услуг.

В компании «Россети» одновременное повреждение нескольких опор назвали «экстраординарным событием». По информации организации, причиной аварии стали сверхнормативные нагрузки на ЛЭП из-за налипания мокрого снега, а также сильный порывистый ветер.

В мурманском филиале «Россетей» сообщили, что ежегодно выполняют ремонт ЛЭП в соответствии с утвержденными объемами и установленными сроками. В 2025 году, как отметили в компании, были проведены все необходимые технические работы, включая подготовку к отопительному сезону, и получен паспорт готовности.