Россия — мировой лидер по опыту ведения боевых действий, заявил RTVI депутат Госдумы, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев. Так он прокомментировал опубликованный порталом Global Firepower рейтинг стран по военной мощи, где РФ заняла второе место из 145 государств. На первом месте США, на третьем — Китай.

«На сегодняшний момент, конечно, можно США поставить на первое место по мощи. Но по обученности, опыту ведения боевых действий — сегодня на первом месте, конечно же, Россия. Да, у нас есть какие-то проблемы, но тем не менее наше новейшее оружие и “Буревестники”, “Сарматы” и гиперзвуковые ракеты, “Орешник” позволяет говорить о том, что мы впереди планеты всей, что дает нам уверенность в защите, обороне нашей родины», — заявил генерал.

На вопрос, как сделать так, чтобы Россия заняла первое место в списке военной мощи среди других стран, Гурулев ответил, что, вне всякого сомнения, «и президент, и руководство [РФ] этим делом занимается».

«А по дальнейшему развитию средств вооруженной борьбы, в том числе и насыщению беспилотниками, которых сегодня уже прилично находится на линии боевого соприкосновения, мы опережаем украинцев при всей помощи Европы. Думаю, все это будет способствовать тому, что армия будет сильнее и сильнее, мощнее и мощнее. Все задачи поставлены, решения приняты, идем вперед», — заключил он.

В глобальный рейтинг военной мощи, составленный порталом Global Firepower, кроме США, России и Китая, вошли также следующие страны: Индия, Южная Корея, Франция, Япония, Великобритания, Турция и Италия. Украина заняла 20-е место.

Для вычисления индекса военной мощи эксперты используют более 60 показателей, включая численность вооруженных сил, объемы вооружения и техники, экономические и демографические параметры, финансовую ситуацию, географическое расположение, логистические возможности и уровень оборонных расходов.

В докладе Global Firepower отмечается, что Россия продолжает наращивать усилия на востоке Украины, несмотря на попытки США добиться прекращения огня. Эксперты подчеркнули, что глобальные сторонники России — в частности, Венесуэла и Сирия — больше не представляют жизнеспособные активы. По оценке портала, основу военной мощи РФ составляют человеческие ресурсы, военно-воздушные и наземные силы.