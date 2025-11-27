Президент России Владимир Путин опроверг слухи о том, что глава МИД Сергей Лавров попал в опалу. По словам российского лидера, министр сейчас готовится к встрече с представителями США.

Во время выступления Путина перед журналистами в Бишкеке по итогам саммита ОДКБ журналист Александр Юнашев отметил, что с президентом рядом нет Лаврова и это совпало со слухами в СМИ о том, что глава МИД якобы «попал в опалу»

Путин в шутку спросил: «Вы соскучились [по Сергею Лаврову]?», назвав сообщения о министре чушью.

«Ни в какую опалу он не попал. У него свой график работы, он доложил мне, сказал, чем будет заниматься, в какое время он этим занимается. Готовится ко встрече с американскими партнерами», — сказал российский президент.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источники писал, что Лавров «согласованно отсутствовал» на переговорах России с Казахстаном в Кремле. Кроме того, в начале ноября министра иностранных дел также не было на совещании президента с постоянными членами Совбеза, где глава Минобороны России Андрей Белоусов предложил начать подготовку к испытанию ядерного оружия.

Ранее издания The Economic Times и The Independent сообщили о том, что Лавров якобы «впал в немилость» из-за «провала» саммита между Путиным и президентом США Дональдом Трампом, который должен был пройти в Будапеште. Комментируя эти сообщения, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что министр иностранных дел России «работает» и у него «все в порядке».