Житель Иркутска взял в заложники и убил подопечную благотворительного фонда «Оберег», заявил руководитель организации Александр Соболев. По его словам, ранее подозреваемый «терроризировал свою жену с семилетним сыном».

Инцидент произошел в ночь на 28 января в одном из жилых домов микрорайона Радужный. Телеграмм-канал «Инцидент Иркутск» публикует фото и видео с места происшествия. Кадры сопровождаются комментариями местной жительницы, которая рассказывает, что подозреваемый «постоянно бил свою жену», из-за чего соседка неоднократно вызывала полицию.

«Сегодня [мужчина] решил устроить целый блокбастер. <…> В этот раз жена сбежала, он взял в заложницы ее подругу. Больше пяти часов переговоров [с полицией]. История закончилась далеко не хэппи эндом», — делится женщина.

Соболев подтвердил, что подозреваемый несколько месяцев «терроризировал свою жену с семилетним сыном». По его словам, это были «настоящие издевательства с полосованием ножом, пинками, унижениями». Пострадавших приютили в фонде «Оберег» и неоднократно сигнализировали в полицию.

Однако мужчина не остановился. Как утверждает Соболев, он выбрал «случайную, ни в чем неповинную жертву», приставил к ней нож и отвел в свою квартиру. К месту происшествия приехали более 50 сотрудников полиции и экстренных служб, на протяжении нескольких часов они вели переговоры с нападавшим.

Спасти заложницу не удалось — иркутянин задушил ее, после чего вышел из квартиры и сдался правоохранителям. У погибшей, которая также была подопечной фонда «Оберег», осталось двое детей. Утром 28 января их передали бабушки.

«Очень неприятно читать в соцсетях неправдивую информацию о происшествии. Девушки не были пьяны в момент инцидента, в квартиру добровольно никто не шел. При всем негативе к преступнику, у нас нет фактов, подтверждающих насилие над ребенком. В момент проведения полицейской операции внутри квартиры находились двое (преступник и заложница)», — отметил руководитель организации.

Соболев добавляет, что подозреваемый участвовал в боевых действиях на Украине. Источник «ИрСити» в силовых ведомствах утверждает, что нападавший был связан с военной структурой, поэтому расследованием дела занимаются военная полиция и военный Следственный комитет.