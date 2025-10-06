Житель Екатеринбурга Илья Иванов, выбросивший полуторагодовалую дочь с балкона пятого этажа, вместо исправительной колонии отправится в психбольницу на принудительное лечение. Такое решение принял Свердловский областной суд, сообщило 6 октября региональное следственное управление СКР.

«Свердловский областной суд применил в отношении мужчины принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа с интенсивным наблюдением», — уточнили в областной прокуратуре.

На сайте Свердловского областного суда указано, что «меры медицинского характера не являются наказанием» и выбираются исходя не из тяжести содеянного подсудимым, а из его психического состояния и той опасности, которую он представляет для себя и окружающих.

«Целями применения принудительных мер медицинского характера, согласно ст. 98 УК РФ, являются излечение лиц или улучшение их психического состояния, а также предупреждение совершения ими новых преступных деяний», — пояснили в суде.

32-летнего Иванова признали виновным по нескольким статьям УК РФ — в истязании и убийстве малолетнего с особой жестокостью, ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию ребенка, вымогательстве с применением насилия и разбое с незаконным проникновением в жилище.

Обвинение доказало, что осенью и в начале зимы 2023 года мужчина не выполнял родительские обязанности в отношении своей дочери, родившейся в 2022 году, а также причинял ей «физические и психические страдания», тем самым подвергая истязаниям. В областной прокуратуре уточнили, что отец избивал ребенка за «ненадлежащее, по его мнению, поведение».

30 декабря Иванов поссорился с 22-летней женой Ксенией в ходе совместного распития алкоголя по случаю приближавшегося Нового года, приставил ей нож к горлу и потребовал украла для него 100 тысяч рублей из кассы продуктового магазина, где работала продавщицей. Девушка, по ее собственным словам, оказалась зимой на улице «в тапочках» и уехала к матери, откуда чуть позже позвонила в полицию и попросила забрать из квартиры мужа их маленькую дочь.

Вечером 30 декабря свекор Ксении по ее просьбе приехал к сыну, но тот ему не открыл. На следующий день, 31 декабря, Иванов вломился в квартиру к своему знакомому и, применив физическое насилие, похитил наличные и имущество на сумму свыше 170 тысяч рублей.

За этот грабеж мужчину задержали 2 января. Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых сообщил Инфо24, что для задержания пришлось вскрывать дверь квартиры. На тот момент Иванов уверял полицейских, что его дочь находится с матерью.

3 января Ксения подала заявление о пропаже ребенка, и к поискам подключился поисковый отряд «ЛизаАлерт». Тело девочки было найдено в тот же день. «Комсомолка» пишет, что его случайно обнаружил сотрудник полиции. Все это время труп не замечали из-за обильного снегопада, после которого он оказался скрыт под сугробом.

Впоследствии экспертиза установила, что девочка получила закрытую черепно-мозговую травму, которая привела к травматическому отеку головного мозга, ставшего причиной смерти «через короткий промежуток времени» после падения.

Екатеринбургские СМИ уточняли, что задержанный является уроженцем Кургана и уже имел судимость. Издание 66.ru писало, что мужчину ранее признавали виновным в грабеже, кражах и мошенничестве. Соседи рассказывали, что Иванов часто находился в состоянии алкогольного опьянения и устраивал скандалы своей супруге. При этом, по данным «КП», пара прожила в этой квартире около месяца, сняв ее у знакомого.

«Напивался. Стоял под окнами, кричал, какая у него жена… нехорошими словами. Пил, курил. Сколько они стояли у подъезда. Тоже всякие личности собирались рядом с ним, выпивали», — говорила одна из живущих в доме женщин.

В ходе следствия мужчине назначили комиссионную психолого-психиатрическую экспертизу, которая пришла к выводу, что он страдает «хроническим психическим расстройством» и не мог осознавать свои действия и их последствия. Рассмотрение дела проводилось за закрытыми дверями, журналистов в зал не пускали.

«Ни раскаяния, ни комментариев. Илья Иванов, которого подозревают в убийстве собственного ребёнка, даже не поворачивается лицом к журналистам», — передавал региональный телеканал ОТВ.

Ксения рассказала «Комсомольской правде», что за пять лет совместной жизни с Ивановым потеряла троих детей. По ее словам, мужчина имеет несколько судимостей за кражи, грабежи и употребление наркотиков. По словам девушки, они познакомились в коне 2018 года и через год зарегистрировали брак. Их родившийся в 2020 году первенец умер в феврале 2022 года в больнице от отека мозга. Родственники якобы обвинили Иванова в избиении мальчика, после которого тот «стал овощем». Кроме того, сама Ксения заявила «КП», что по вине мужа потеряла второго ребенка:

«У меня случился выкидыш на 25-й неделе беременности. У него тогда сорвало крышу. Он каждый день употреблял наркотические вещества. Ему стало мерещиться, что у меня любовники в розетках и диване. И он меня ударил в живот».

В ноябре 2023 года — незадолго до гибели их дочери — Ксения писала подруге, что собирается разводиться с мужем, поскольку тот вновь употребляет наркотики, избил ребенка и потратил заработок жены. Она сообщала, что не живет с Ивановым уже два месяца — но, судя по всему, потом вновь к нему вернулась.