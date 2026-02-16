В январе 2026 года рынок кредитных карт в России обновил антирекорд, опустившись до минимальных значений за последние пять лет, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (БКИ ОКБ).

Из них следует, что за первый месяц года было выдано чуть менее 970 тысяч новых кредитных карт на общую сумму около 100 млрд рублей. В количественном выражении это самый низкий показатель с января 2021 года, а в денежном — с весны 2022-го.

Средний размер кредитного лимита также сократился, уменьшившись за месяц примерно на 9 тысяч рублей и составив 103 тысячи рублей.

Эксперты отмечают, что январское снижение выдачи кредиток в целом характерно для розничного кредитования из-за длинных праздников, когда многие отделения банков не работают, а люди отдыхают. Однако в этом году сезонный фактор наложился на комплекс мер, которые Центральный банк последовательно внедрял для охлаждения рынка необеспеченного кредитования.

Как пояснил руководитель направления по работе с финансовыми институтами группы Б1 Геннадий Шинин, банки были вынуждены ужесточить скоринг, ограничить лимиты и сократить выдачи на фоне требований регулятора. Это привело к тому, что все меньше заемщиков проходят отбор по уровню долговой нагрузки.

Дополнительным сдерживающим фактором стали высокие процентные ставки. В последние три месяца средняя полная стоимость кредита по кредитным картам держится на рекордном уровне в 50-51%.

По словам старшего директора по рейтингам кредитных институтов агентства «Эксперт РА» Ивана Уклеина, россияне не готовы покупать дорогую технику и электронику по таким высоким ставкам, из-за чего сезонная январская просадка на рынке кредитования оказалась глубже, чем в более благоприятные периоды 2023 и начала 2024 года.

К началу 2026 года просрочка россиян по необеспеченным кредитам достигла рекордных 1,65 трлн рублей — это почти на треть больше, чем годом ранее. Доля проблемных потребительских займов выросла до 4,6% — это рекордный показатель за последние пять лет (для сравнения: в ипотечном сегменте просрочены менее 1% кредитов).