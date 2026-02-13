Центральный районный суд Хабаровска вынес приговор фигурантам дела о пожаре в Хабаровском академическом музыкальном театре (ХМТ), в результате которого здание было полностью уничтожено. Об этом сообщает пресс-служба региональных судов.

Начальник участка Андрей Ивандиков строительной компании «Антикор-ДВ» Андрей Ивандиков получил шесть лет колонии общего режима, сварщик Достон Хайдаров — 10 месяцев колонии-поселения.

Ивандиков признан виновным в организации незаконной миграции и нарушении правил безопасности при ведении строительных работ (п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК, ч. 1 ст. 216 УК), Хайдаров ― в уничтожении имущества по неосторожности (ст. 168 УК).

В августе 2024 года руководство Хабаровского музыкального театра заключило договор с компанией «Антикор-ДВ» на проведение капитального ремонта крыши здания. Работы проводились к столетию театра, которое отмечается в 2026 году.

По данным обвинения, компания привлекла к ремонту неквалифицированных рабочих, часть которых находилась в России нелегально. В октябре 2024 года в результате сварочных работ на кровле театра возник пожар, охвативший все строение и полностью уничтоживший его.

Размер ущерба превысил 980 млн рублей, сообщает краевая прокуратура. В пожаре сгорели уникальные декорации, костюмы, музыкальные инструменты XVIII и XIX веков, передают «Вести Хабаровск».

Согласно данным суда, Ивандиков как начальник строительного участка должен был контролировать ход ремонта. При этом в нарушение противопожарных правил он дал указание бригаде рабочих хранить легковоспламеняющийся материал вплотную к зданию театра. Кроме того, Ивандиков допустил демонтаж одной из конструкций с использованием сварочного аппарата без подготовки прилегающей территории.

В результате действий сварщика Достона Хайдарова на неправильно хранившиеся стройматериалы попали искры, что привело к пожару.

Начальник участка частично признал свою вину, не согласившись с обвинением в организации незаконной миграции, пишет DVHab. Он пояснил, что дал задание рабочим демонтировать желоб, но не указал, каким образом. В итоге рабочие, пока Ивандиков был на планерке, самостоятельно решили резать болгаркой или сварочным аппаратом, рассказал подсудимый.

Хайдаров признал вину полностью. По данным «Вести Хабаровск», мужчина приехал в Россию из Узбекистана и находился в стране нелегально. Он работал на стройках Приморья, а затем по решению суда был выдворен из России. Однако Хайдаров уехал лишь в соседний регион и устроился на стройку в Хабаровском музтеатре.

В июне 2025 года коллектив ХМТ получил спецпремию «Золотая маска» с формулировкой «За мужество и преданность профессии». Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин сообщал, что после пожара труппа «быстро возобновила выступления» на других площадках.

Сгоревшее здание театра было решено снести, работы завершились в декабре 2025 года. Средства на восстановление ХМТ выделены из резервного фонда правительства России, еще около 9 млн рублей собрали жители региона.