В Госдуму внесли законопроект, который призван защитить права должников (граждан и организаций) на территориях, где действует военное положения или режим контртеррористических операций (КТО). Об этом сообщил глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Инициатива предусматривает временную приостановку взыскания долгов для физических и юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей в ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, а также в Белгородской, Брянской и Курской областях.

Пискарев отметил, что в результате атак на эти регионы многие граждане оказались в непростой ситуации и «объективно не имеют возможности своевременно исполнять свои обязательства по погашению долгов».

«Законопроект предлагает наделить судебных приставов-исполнителей правом приостанавливать взыскание задолженности до устранения указанных чрезвычайных обстоятельств», — отметил он.

Принятие этого документа, как отмечает депутат, поможет обеспечить баланс между гуманитарной поддержкой населения, пострадавшего от боевых действий, и защитой интересов наиболее уязвимых категорий граждан, чьи права напрямую зависят от своевременного погашения долгов.

«В частности, сохраняются обязательства по выплате алиментов, возмещению вреда жизни и здоровью, а также требований имущественного характера, вытекающих из коррупционных правонарушений», — заключил Пискарев.

В июне 2023 года Госдума в третьем и окончательном чтении приняла закон, запрещающий деятельность по взысканию просроченных долгов физлиц в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях до 1 января 2026 года. Речь шла о долгах, возникших до 30 сентября прошлого года у жителей новых регионов России. При этом действие документа не распространяется на займы между физлицами в размере до 50 тыс. рублей.