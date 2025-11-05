В Белгородской области задержали рядового Алексея Кострикина, который сбежал из-под стражи после обвинения в убийстве и изнасиловании и предположительно успел совершить еще одно убийство во время розыска. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета.

Мужчина доставлен в военный следственный отдел по Белгородскому гарнизону, его допрашивают.

По данным телеграм-канала «Пепел — Белгород» и областного издания Fonar.tv, которые в числе первых сообщили о задержании Кострикина, военного поймали днем 5 ноября в селе Вознесеновка Шебекинского округа, при этом ему прострелили ноги.

По словам местных жителей, рядовой зашел в магазин за пивом. По случайности рядом оказались другие военнослужащие, которые его опознали.

Областные каналы распространили видео с раненым Кострикиным. На одном из них видно, что ему оказали помощь на месте, сделав перевязку ног.

Как отмечает Fonar.tv, Вознесеновка находится более чем в 20 км от поселка Новая Таволжанка, где в конце октября был убит 59-летний местный житель и изнасилована его жена. По данным «Фонаря», погибший работал на крупном шебекинском предприятии, а его жена — школьная учительница.

О задержании Кострикина по обвинению в убийстве, совершенном общеопасным способом (п. «е» ч. 2 ст. 105 УК) и изнасиловании (ч. 1 ст. 131 УК) стало известно 30 октября. Однако вечером 31 октября рядовому удалось сбежать из-под стражи.

Утром 1 ноября губернатор Вячеслав Гладков начал правительственное совещание с поручений по поводу розыска и поимки подозреваемого. Он призвал власти на местах поднять в помощь силовикам всю самооборону и добровольные народные дружины, а также усилить ночные военные патрули, особенно в Шебекинском и Белгородском районах.

«Пепел — Белгород» писал 29 октября со ссылкой на местных жителей, что в дом на Волчанской улице в Новой Таволжанке якобы проникли несколько военнослужащих, которые совершили групповое изнасилование, но поймали только того, кто убил хозяина. Официального подтверждения этой информации не поступало.

В понедельник, 3 ноября, управление Следственного комитета Белгородской области сообщило, что военные следственные органы возбудили уголовное дело в связи с убийством еще одного жителя Новой Таволжанки в тот же день. В новом преступлении тоже заподозрили сбежавшего Кострикина.

«На причастность к совершенному преступлению также проверяется рядовой Алексей Кострикин, который в октябре 2025 года, находясь в поселке Новая Таволжанка Белгородской области, совершил убийство владельца дома, затем изнасиловал его супругу», — сказано в сообщении.

После того, как военного поймали и доставили в следственный отдел, его начали допрашивать по этим двум убийствам, заявили в СК.

По данным СМИ, в 2003 году Кострикин получил четыре года колонии за групповое изнасилование. В 2007 году суд приговорил его к 11 годам лишения свободы по делу о попытке кражи и разбое, пишет Daily Storm со ссылкой на источники. В 2016 году Кострикин получил еще шесть с половиной лет лишения свободы за хранение наркотиков.

В августе 2023 года Amber Mash писал, что мужчина с таким же именем ворвался в квартиру под Калининградом, где жили две женщины, изнасиловал одну из них, угрожая ей убийством, а также забрал у них ноутбук и другие личные вещи.

В Калининграде живет бывшая жена Кострикина, у них общий ребенок, писали «Аргументы и факты». По словам женщины, экс-супруг в последние два года проходит военную службу по контракту.