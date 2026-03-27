Иммиграционная и таможенная служба США (ICE) депортировала десятки мужчин призывного возраста из Украины, часть из которых сразу после возвращения на родину забрали в военные учебные центры. Как сообщает CNN, среди депортированных оказались как лица с судимостями, так и те, кто находился в США на законных основаниях по гуманитарным программам.

По данным Пограничной службы Украины, из 45 мужчин, депортированных одним рейсом 17 ноября, 24 находился в розыске за уклонение от призыва. Все они были переданы военкоматам.

28-летний татуировщик Владимир Дудник, задержанный ICE в Питтсбурге за вождение без прав, после депортации провел 51 день в учебном лагере, затем осваивал управление дронами и сейчас участвует в боевых действиях, его позывной — «Америка».

«Когда я был в самолете до Украины, я знал, что меня ждет. Но надеялся, что мне хотя бы дадут заехать домой сначала. Все случилось быстрее, чем я думал. Я так и не попал домой, я не видел своих родителей», — рассказал Дудник CNN.

Его депортация состоялась, хотя он имел действующее разрешение на работу и поданное заявление о предоставлении убежища.

Под кампанию массовой депортации от администрации Дональда Трампа попали не только нарушители. Например, 34-летнего Антона Смовжа депортировали на основании предъявленного ему обвинения в изнасиловании, хотя оно было снято за день до высылки. После возвращения на Украину мужчина прошел трехминутный медосмотр, на котором его признали годным и направили в учебный центр, но по пути он сбежал и теперь скрывается.

Супруги-украинцы Дарья и Евгений, которые въехали в США по программе Uniting for Ukraine (U4U), столкнулись с тем, что разрешение на повторный въезд получила только жена, а муж был задержан ICE после года ожидания.

По той же программе, которая стартовала после начала СВО и была приостановлена Трампом в январе 2025 года, в США въехали около 280 тысяч украинцев. Юристы пояснили CNN, что U4U была запущена с целью предоставить украинцам временное убежище, пока идут боевые действия, а не дать им некий постоянный статус для проживания в Штатах.

Однако, отмечают эксперты, теперь ICE получила широкие полномочия, позволяющие задерживать даже законных постоянных жителей страны. Представитель Министерства внутренней безопасности США возложил ответственность за ситуацию на предыдущую администрацию, заявив, что программа гуманитарного въезда использовалась не по назначению и оставила украинцев в «шатком временном положении без пути к постоянной безопасности».