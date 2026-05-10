Вьетнам начал переговоры с Индией о возможной покупке сверхзвуковых ракет BrahMos, созданных при участии России, на сумму 700 млн долларов. Параллельно республика изучает индийское предложение по ремонту и обслуживанию российских истребителей Су-30 и подлодок класса Kilo. Об этом пишет South China Morning Post.

По данным издания, обсуждение продвинулось во время визита президента Вьетнама То Лама в Индию, где он встретился с премьером Нарендрой Моди, министром обороны Раджнатхом Сингхом и другими чиновниками.

Если контракт по BrahMos будет заключен, Вьетнам станет третьим зарубежным покупателем этой системы после Филиппин и Индонезии. «Мы действительно говорим о количестве платформ, и платформа BrahMos — одна из них», — заявил представитель МИД Индии П. Кумаран.

SCMP отмечает, что интерес к BrahMos растет на фоне стремления стран Азии и других регионов снизить зависимость от западных вооружений. Система производится BrahMos Aerospace — это совместное предприятие государственной оборонной научно-исследовательской организации Defence Research and Development Organisation и российской ВПК «НПО Машиностроения». Индии принадлежит 50,5%. При этом предприятие не входит в западную цепочку поставок и не связано с политическими условиями НАТО.

По оценке эксперта, которого цитирует издание, ракеты BrahMos не только летят втрое быстрее современных дозвуковых аналогов, но также имеют в 2,5—3 раза большую дальность полета, в 3—4 раза большую дальность захвата цели головкой самонаведения и в 9 раз большую кинетическую энергию при ударе. Кроме того, эта ракета может запускаться с суши, моря и воздуха, а система наведения по принципу «выстрелил и забыл» не требует участия оператора после пуска. В разработке также находится гиперзвуковая версия.

Аналитик Института оборонных исследований и анализа имени Манохара Паррикара (Дели) Рахул Ванкхеде заявил, что «с чисто военной точки зрения BrahMos, вероятно, является лучшей ракетой в своем классе из тех, что сейчас доступны в мире».

Как отмечает газета, дополнительный интерес к ракете возник после ее первого боевого применения в ходе индийской операции Sindoor в мае 2025 года против Пакистана.

«Операция Sindoor довольно существенно изменила восприятие», — сказал исследователь United Service Institution of India Гаурав Кумар. По его словам, раньше BrahMos в основном считалась стратегическим активом самой Индии.

Бывший индийский морской офицер С. Удай Бхаскар заявил, что некоторые страны АСЕАН, настороженно относящиеся к военной активности Китая, рассматривают BrahMos как средство усилить потенциал сдерживания Пекина. «Главная причина этого интереса в том, что надежность ракеты была доказана в ходе операции Sindoor против Пакистана», — отметил он.

Кроме того, Индия подтвердила, что Вьетнам изучает индийское предложение по обслуживанию, ремонту и модернизации российских истребителей Су-30 и подводных лодок класса Kilo, по которым Индия уже ведет подготовку персонала.

Издание также пишет, что Нью-Дели рассматривает возможные сделки с Ханоем как часть более широкого укрепления оборонного сотрудничества и курса на превращение Индии в заметного экспортера современных военных систем.