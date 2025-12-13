В Санкт-Петербурге задержаны семь человек по подозрению в похищении людей, разбое, вымогательстве и самоуправстве. Об этом сообщает ГСУ СК по городу.

По версии следствия, в декабре 2025 года группа злоумышленников, заранее распределив роли, похитила двух человек с автозаправки в Невском районе. Преступники силой затолкали жертв в автомобиль и вывезли в лесополосу, где, угрожая пистолетом, избили их и отобрали имущество на общую сумму более 2,2 млн рублей.

В итоге благодаря совместной работе следователей и полицейских все семеро подозреваемых были задержаны. По месту жительства фигурантов дела прошли обыски, в ближайшее время им изберут меру пресечения.

Как сообщает 47news, семь подозреваемых и те, кого они похитили, «могли иметь отношение к схеме с некой финансовой пирамидой».

«По некоторым сведениям, число подозреваемых в похищении и вымогательстве со временем может вырасти», — отмечает издание.

В ноябре 2025 года сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД России совместно с ФСБ по Петербургу и Ленобласти задержали троих граждан одной из стран ближнего зарубежья в возрасте от 27 до 45 лет по подозрению в разбое и похищении человека.

По данным полиции, 5 января подозреваемые проникли в квартиру 32-летнего соотечественника, избили его и похитили 20 тыс. рублей, после чего затолкали в машину и отвезли в кафе, где под угрозой расправы потребовали еще 50 тыс. рублей. Пострадавший перевел им все имеющиеся у него деньги — еще 20 тысяч рублей, после чего его отпустили за сбором остальной суммы, но вместо этого он обратился в полицию.

Было возбуждено уголовное дело, все трое были задержаны. Правоохранители устанавливают другие эпизоды их преступной деятельности.

В марте этого года пресс-служба петербургского СК сообщила о задержании двух подозреваемых в похищении 16-летнего подростка. По версии следствия, злоумышленники получили через мессенджер задание от неустановленных кураторов напасть на несовершеннолетнего, который присвоил деньги, занимаясь их обналичиванием.

Подростка избили и, угрожая ножом, насильно посадили в автомобиль, после чего всю ночь возили по городу, нанося удары и требуя передать 1,5 млн рублей. Тот попросил отца перевести 300 тысяч рублей за освобождение: часть этой суммы он снял в банкомате и отдал похитителям, часть перевел криптовалютой, а оставшуюся обещал передать позже, после чего его отпустили. Вскоре были задержаны 18-летний житель Санкт-Петербурга и 29-летний житель Сосногорска.