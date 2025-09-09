Масштабная утечка документов из личного кабинета экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона раскрыла механизмы монетизации его политических связей и влияния, приобретенных в период пребывания на посту главы правительства, пишет The Guardian.

Архив, известный как «Досье Бориса», включает электронную переписку, финансовые счета, тексты выступлений и коммерческие контракты, которые проливают свет на деятельность субсидируемой государством компании, созданной Джонсоном сразу после ухода с Даунинг-стрит в сентябре 2022 года.

Документы свидетельствуют, что Джонсон использовал эту структуру для координации множества высокооплачиваемых проектов, что ставит под сомнение соблюдение им правил, регулирующих трудоустройство бывших министров. Разоблачения перекликаются со скандалом вокруг лоббистской деятельности экс-премьера Британии Дэвида Кэмерона в деле Greensill Capital и поднимают вопросы о целесообразности государственного финансирования личных офисов бывших глав правительств.

Среди ключевых находок из архива:

давление на высокопоставленного саудовского чиновника с просьбой передать наследному принцу Мухаммеду бин Салману предложение о сотрудничестве с компанией, где Джонсон стал сопредседателем;

получение более 200 000 фунтов стерлингов ($271393) от хедж-фонда после встречи с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро;

проведение секретной встречи с основателем Palantir Питером Тилем незадолго до заключения контракта компании Джонсона с NHS;

нарушение карантинных правил из-за организации ужина с тори-пэром, финансировавшим ремонт резиденции Джонсона (ранее премьер уже извинялся за проведение вечеринки во время им же введенного локдауна).

Файлы были получены американской неправительственной организацией Distributed Denial of Secrets (DDoS), при этом изначальный источник утечки остается неизвестным. Документы охватывают преимущественно период с сентября 2022 по июль 2024 года, но включают и материалы времен премьерства Джонсона.

Особое внимание уделяется использованию Джонсоном государственного пособия PDCA (пособие на расходы по государственной службе), предназначенного для покрытия затрат, связанных с общественной деятельностью бывших премьеров. Согласно документам, эти средства могли направляться на поддержку коммерческой деятельности через офис Бориса Джонсона. При этом общий доход экс-премьера только от платных выступлений за указанный период составил около 5,1 млн фунтов стерлингов (почти $7 млн).

Сам Джонсон пока никак не комментировал данные утечки. Ранее он отрицал некоторые свои действия, упомянутые в досье, — в частности, получение денег после встречи с Мадуро.

В Великобритании нет запрета на выступления бывших премьеров с оплачиваемыми речами в любых странах мира, но есть ограничения на предпринимательскую деятельность, которой они вправе заниматься после ухода с поста. Например, им запрещены лоббистские контракты, установленные в период пребывания в должности в иностранных правительствах и коммерческих организациях. Джонсону напоминали об этих правилах, когда он покидал Даунинг-стрит.