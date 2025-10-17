На территории завода «Авангард» в Стерлитамаке произошел взрыв, сообщил гендиректор предприятия Дмитрий Логинов телеграм-каналу Mash Batash. По его словам, «произошла авария на нитроузле», есть пострадавшие. Информацию о ЧП позже подтвердили глава Башкирии Радий Хабиров и мэрия Стерлитамака.

Взрыв произошел в одном из цехов завода «Авангард», в результате здание цеха получило «серьезные повреждения», написал Хабиров в телеграм-канале. По его словам, сотрудники предприятия эвакуированы, есть пострадавшие, которым оказывается помощь, их число в сообщении не называется.

«Причины произошедшего устанавливаются. <…> На месте работают все оперативные службы, представители правоохранительных органов», — сказано в посте Хабирова.

Взрыв произошел в 20:40 по местному времени, когда в цеху работали шесть сотрудников, сообщает телеграм-канал «112».

«Сначала появилось яркое свечение, а спустя несколько секунд раздался грохот», — пишет телеграм-канал «Короче, Стерлитамак». Звук взрыва, как сообщает «Осторожно, новости», слышали жители разных районов города.

В результате пострадали по меньшей мере пять человек, сообщает «Осторожно, новости». Mash утверждает, что число пострадавших выросло до восьми, двух сотрудников извлекли из-под завалов и госпитализировали, остальным медики оказывают помощь на месте.

В то же время башкирский минздрав подтвердил информацию об одном пострадавшем, которого достали из-под завалов, пишет ТАСС. Городская больница Стерлитамака переведена на особый режим работы, заявили в ведомстве.

На месте ЧП работают спасатели, туда едут машины экстренных служб. «Поиски людей продолжаются, на месте множество скорых», — пишет Baza.

После взрыва в соседних зданиях выбило стекла, пишет «Осторожно, новости». Столб дыма виден почти из любой точки города.

Возможная причина ЧП — нарушение техники безопасности, утверждает телеграм-канал «Короче, Стерлитамак».

«По словам очевидцев, пошел не по плану запуск цеха. Сотрудников эвакуируют», — говорится в публикации.

По данным канала, помимо пострадавших «могут быть и погибшие».