Взрывоопасные элементы обнаружили на территории садоводческого товарищества на юго-западе Воронежа после отражения ракетной атаки 18 ноября. Об этом написал в своем телеграм-канале губернатор региона Александр Гусев.

По его словам, один из несдетонировавших блоков был найден на расстоянии 150 метров от ближайших к нему строений, второй — рядом с одним из дачных домов. Территория была оцеплена специалистами, ее обследование заняло несколько суток. По словам саперов, блоки не подлежат транспортировке, из-за чего их необходимо подорвать на месте.

Губернатор заверил в том, что перед этим будут организованы все необходимые инженерные работы, а жителей нескольких домов, которые на постоянной основе проживают в СНТ, эвакуируют в безопасное место.

Тем не менее, добавил глава региона, ожидается, что расположенные вблизи с местом обнаружения здания с большой долей вероятности будут повреждены в результате подрыва. В связи с этим, Гусев распорядился при необходимости проработать для собственников как вопрос размещения в ПВР, так и меры поддержки и компенсации.

Губернатор также уточнил, что взрывные работы запланированы на 14 часов 22 ноября, и обратился к жителям города с просьбой сохранять спокойствие, не приближаться к подозрительным предметам в случае обнаружения и сообщать о таких находках по телефону 112.

По информации правительства Воронежской области, в ходе ракетной атаки по гражданским объектам в глубине российской территории украинские войска запустили по городу четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS.

Все ракеты были сбиты боевыми расчетами зенитной ракетной системы С-400 и зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь». Их обломки повредили крыши Воронежского областного геронтологического центра, детского дома для детей сирот и одно частное домовладение. Мирные граждане в ходе атаки не пострадали.