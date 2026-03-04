Главу подмосковного поселка Серебряные Пруды и троих его заместителей заподозрили в получении взяток на 5,85 млн рублей от предпринимателей. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Фигурантами также проходят директор муниципального казенного учреждения «Центр торгов», индивидуальный предприниматель и гендиректор фирмы.

«Подозреваемые под руководством главы муниципального округа, действуя группой лиц, в которую вошли его первый заместитель и два заместителя, а также директор муниципального предприятия, организовали схему получения взяток от предпринимателей», — отметили в ведомстве.

Следствие полагает, что фигуранты получили взятки от бизнесменов в размере 850 тыс. и 5 млн рублей за общее покровительство по контрактам на уборку снега, ремонт дорог и благоустройство территории.

При этом жители округа сообщают о неудовлетворительной уборке тротуаров. Кроме того, как они утверждают, с 20 февраля не был расчищен путь к деревне Кораблевка, из-за чего машины не могли проехать, а людям приходилось идти по сугробам.

В отношении главы Серебряных Прудов, трех его заместителей и директора «Центра торгов» возбуждено уголовное дело по фактам получения взяток, а ИП и гендиректору компании вменяют дачу взятки. Основанием для возбуждения дела стали материалы ФСБ.

Согласно информации на официальном сайте городского округа Серебряные Пруды, пост главы занимает Олег Павлихин. Его первым заместителем указан Виталий Федонин. Также в числе заместителей названы Алексей Волков, Наталья Дымченко и Светлана Севостьянова. Они курируют финансовое направление и сферу комплексного развития муниципалитета соответственно. Руководителем «Центра торгов» на сайте значится Александр Ефремов.

Глава округа Олег Павлихин, по данным официального сайта муниципалитета, возглавляет его с 2016 года. До этого с 2008 года был замглавы Серебряных Прудов. В 1993—1995 годах работал учителем физики и математики в Дмитриевской средней школе, затем до 2000 года занимал пост заместителя директора по учебной работе. В 2000-х годах был сотрудником ООО «Лукойл-Центрнефтепродукт».